L'Ukraine doit se "démilitariser" et se "dénazifier" ou la Russie le fera (Lavrov)

"En ce qui concerne la durée du conflit, la balle est du côté du régime de Kiev et de Washington qui peuvent mettre fin à la résistance insensée à tout moment"

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a prévenu mardi que l'Ukraine doit répondre aux exigences de Moscou en matière de "démilitarisation" et de "dénazification", sinon "l'armée russe résoudra la question."

Lavrov a également accusé l'Occident d'alimenter la guerre en Ukraine pour affaiblir la Russie, et a déclaré que la durée du conflit, qui a débuté le 24 février lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, dépend de Kiev et de Washington. "En ce qui concerne la durée du conflit, la balle est du côté du régime (de Kiev) et de Washington qui se tient derrière son dos", a affirmé Lavrov à l'agence de presse étatique Tass. "Ils peuvent mettre fin à la résistance insensée à tout moment".

Les commentaires de Lavrov interviennent un jour après que le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré dans une interview à l'Associated Press que son gouvernement souhaitait un sommet pour mettre fin à la guerre, mais qu'il ne prévoyait pas que la Russie y participe.

Kuleba a déclaré que l'Ukraine souhaitait un sommet "de paix" dans les deux mois, avec le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, comme médiateur. Mais il a également déclaré que la Russie doit faire face à un tribunal pour crimes de guerre avant que son pays ne discute directement avec Moscou. La référence à la "dénazification" découle des allégations de la Russie selon lesquelles le gouvernement ukrainien est fortement influencé par des groupes nationalistes radicaux et néonazis. Cette affirmation est tournée en dérision par l'Ukraine et l'Occident.