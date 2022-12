Russie : les réservistes assurés de congeler leur sperme gratuitement

La Russie a appelé plus de 300 000 réservistes pour soutenir ce qu'elle appelle son "opération militaire spéciale" en Ukraine

Les Russes prenant part aux combats en Ukraine auront le droit de faire congeler gratuitement leur sperme dans des cryobanques, a rapporté mercredi l'agence d'Etat TASS. Citant Igor Trunov, président de l'Union russe des avocats, TASS a indiqué que le ministère de la Santé avait répondu à son appel d'aide budgétaire pour ce plan.

Vadim Blazhevich / AFP Le président russe Vladimir Poutine a annoncé le 21 septembre une mobilisation de centaines de milliers d'hommes russes pour renforcer l'armée de Moscou en Ukraine

Le ministère "a déterminé la possibilité d'un soutien financier du budget fédéral pour la conservation et le stockage gratuits des cellules germinales (spermatozoïdes) pour les citoyens mobilisés pour participer à l'opération militaire spéciale pour 2022-2024", a déclaré Igor Trunov. Les familles pourront également utiliser gratuitement le biomatériau stocké, si leur assurance médicale obligatoire indique qu'elles peuvent le faire.

La Russie a appelé plus de 300 000 réservistes pour soutenir ce qu'elle appelle son "opération militaire spéciale" en Ukraine, en octobre, dans le cadre d'une campagne de mobilisation lancée en septembre. Cette mobilisation obligatoire avait conduit des centaines de milliers d'hommes russes à fuir le pays pour éviter d'être enrôlés, et déclenché les plus grandes manifestations anti-Kremlin depuis le début de la guerre en Ukraine il y a un an.

Une publicité russe, diffusée à la télévision et largement décriée sur les réseaux sociaux, tentait de convaincre les citoyens du pays de se porter volontaires pour rejoindre le front en mettant en avant l'appât du gain et la possibilité de gâter sa famille. Dans le spot, on voit ainsi un père faire la joie de sa fille en revenant du front avec le téléphone portable dernier cri dont celle-ci rêvait.