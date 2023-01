L'ancien grand rabbin de Moscou appelle les Juifs à quitter la Russie "avant de devenir des boucs émissaires"

Pinchas Goldschmidt a souligné que dans l'Histoire, le pouvoir russe a toujours pointé du doigt les Juifs quand il était menacé

L'ancien grand rabbin de Moscou en exil, Pinchas Goldschmidt, a averti les Juifs russes qu'ils risquaient de devenir les boucs émissaires des difficultés engendrées par la guerre en Ukraine, et les a encouragés à quitter le pays, dans une interview accordée au quotidien britannique The Guardian. Il a notamment déclaré qu'il existait un précédent historique montrant que la communauté juive pourrait finir par être pointée du doigt.

AP Photo/Sergey Ponomarev Des Juifs russes assistent à un service marquant la Journée de commémoration de l'Holocauste dans une synagogue de Moscou, vendredi 27 janvier 2012

"Quand on regarde l'histoire de la Russie, chaque fois que le système politique était en danger, on voyait le gouvernement essayer de rediriger la colère et le mécontentement des masses vers la communauté juive", a déclaré Pinchas Goldschmidt. "Nous avons vu cela à l'époque tsariste et à la fin du régime stalinien".

"Nous assistons à une montée de l'antisémitisme alors que la Russie revient à un nouveau type d'Union soviétique et que, pas à pas, le rideau de fer tombe à nouveau. C'est pourquoi je pense que la meilleure option pour les Juifs russes est de partir", a ajouté Goldschmidt, qui a démissionné de son poste et a quitté Moscou en juillet.

"Des pressions ont été exercées sur les dirigeants de la communauté pour qu'ils soutiennent la guerre, et j'ai refusé de le faire. J'ai démissionné parce que continuer en tant que grand rabbin de Moscou serait un problème pour la communauté en raison des mesures répressives prises contre les dissidents", a-t-il affirmé.

Selon le rabbin, né en Suisse, depuis le début de l'invasion en mars 2022, 25 à 30 % des Juifs de Russie sont partis ou prévoient de le faire. Aujourd'hui, la population juive de Russie compte environ 165 000 personnes sur une population totale de 145 millions d'habitants.

Pinchas Goldschmidt a enfin estimé que la Russie dans son ensemble allait ressentir les conséquences de cette immigration de masse. "Il y a une section de la société russe appelée "créacle", la classe créative des chefs d'entreprise et des leaders culturels, des intellectuels et des artistes. Je pense que l'on peut dire sans se tromper qu'un grand pourcentage de ces personnes a quitté la Russie, ce qui est et sera très préjudiciable à la société russe", a-t-il déclaré.