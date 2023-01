Ukraine : les frappes russes du Nouvel an ont fait quatre morts et 50 blessés

Moscou qualifie souvent "d'actes terroristes" les opérations menées par l'armée ukrainiennes en territoire russe

Les autorités ukrainiennes ont fait part dimanche d'un bilan de quatre morts et 50 blessés dans les frappes russes menées peu avant et juste après le Nouvel an, qui ont visé selon Moscou des installations de fabrication de drones. Ces attaques ont visé notamment la capitale, Kiev, et sept autres régions ukrainiennes, selon le dernier bilan des autorités locales et régionales. Les journalistes présents à Kiev avaient entendu une dizaine d'explosions samedi en début d'après-midi et plusieurs autres quelques dizaines de minutes après le Nouvel an. Dans le centre de Kiev, un missile a notamment éventré la façade d'un hôtel.

L'armée de l'air ukrainienne a également annoncé avoir abattu au cours de la nuit 45 drones explosifs Shahed, de fabrication iranienne, lancés par la Russie. Elle n'a pas précisé si des drones avaient atteint leurs cibles. L'armée russe a elle affirmé avoir mené samedi "une attaque aéroportée de précision à longue portée contre des installations de l'industrie de la défense ukrainienne impliquées dans la fabrication de drones d'attaque utilisés pour mener des attaques terroristes contre la Russie".

"Les plans du régime de Kiev visant à mener des attaques terroristes contre la Russie dans un avenir proche ont été déjoués", s'est félicité le ministère russe de la Défense dans son rapport quotidien. Moscou qualifie souvent "d'actes terroristes" les opérations menées par l'armée ukrainiennes en territoire russe ou sur ses installations en Ukraine. L'armée russe a par ailleurs annoncé poursuivre son offensive dans la région de Donetsk, dans l'Est de l'Ukraine, où se concentre actuellement l'essentiel des combats. Le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kouleba avait lui accusé la Russie d'avoir délibérément visé samedi des zones résidentielles. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait réagi en assurant que son pays "ne pardonnera pas" à Moscou.

Selon le détail du bilan des frappes russes du Nouvel an, trois personnes sont mortes, dont une jeune femme de 22 ans, dans la ville de Khmelnytsky dans l'Ouest du pays. Parmi les 50 blessés figurent notamment un adolescent de 13 ans et sa soeur de 12 ans dans un village près de Kherson, dans le Sud, selon la présidence.