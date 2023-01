Ukraine : nouvelle attaque aérienne sur Kiev après un Nouvel An meurtrier

Peu avant et après le passage à 2023, des bombardements sur Kiev et sept autres régions avaient déjà fait au moins quatre morts et 50 blessés

Une nouvelle attaque aérienne a visé la capitale ukrainienne lundi à l'aube, après un Nouvel An marqué par des dizaines de frappes russes qui ont fait au moins quatre morts à Kiev et dans le reste du pays. Vers 01H00 (23H00 GMT), Serguiï Popko, chef de l'administration militaire de la ville de Kiev, a demandé aux habitants de rester aux abris, indiquant plus tard que "20 cibles aériennes ont été abattues". L'alerte a été levée environ trois heures plus tard.

Peu avant et après le passage à 2023, des bombardements sur Kiev et sept autres régions avaient déjà fait au moins quatre morts et 50 blessés, selon les autorités ukrainiennes. La Russie affirmant de son côté avoir visé des installations de fabrication d'avions sans pilote.

(Ukrainian Army Strategic Communications Directorate via AP) Une épave d'un drone iranien Shahed abattu en Ukraine

Dans le centre de Kiev, un missile a éventré dans la nuit du Nouvel An la façade d'un hôtel, tandis qu’une photo diffusée sur Facebook montrait ce qui semblait être les restes d'un drone avec les mots "Bonne année" écrits en russe. L'armée de l'air ukrainienne a affirmé avoir abattu 45 drones Shahed dans la nuit de samedi à dimanche.

Dans la journée de dimanche, les forces russes ont effectué 35 frappes aériennes et "tiré 16 fois avec des lance-roquettes multiples, en particulier sur l'hôpital pour enfants de Kherson", a annoncé dans la soirée l'état-major de l'armée ukrainienne.