Ukraine : 63 soldats russes tués dans une frappe près de Donetsk

Le ministère russe de la Défense a confirmé que 63 militaires russes avaient été tués dans un tir de missile effectué par les forces armées ukrainiennes sur la ville de Makiivka, située dans la partie de la région de Donetsk occupée par la "république populaire" autoproclamée de Donetsk ("RPD"). La déclaration a été publiée sur le canal Telegram officiel du ministère.

Selon le ministère russe, la frappe a été effectuée "avec 6 projectiles propulsés par des MLRS HIMARS de fabrication américaine sur la base provisoire d'une unité des forces armées russes près de" Makiivka. "Les installations de défense aérienne russes ont abattu 2 projectiles HIMARS. Les familles et les amis des militaires tués recevront toute l'aide et le soutien nécessaires", indique le ministère dans un communiqué. Le ministère de la défense n'a pas précisé si les soldats tués étaient des militaires mobilisés et dans quelles divisions ils servaient.

Les forces armées ukrainiennes ont indiqué plus tôt dans la journée qu'une frappe de missile avait été effectuée sur la ville de Makiivka et qu'un bâtiment universitaire avait été détruit dans l'attaque. Des militaires russes se trouvaient à l'intérieur du bâtiment, selon le département des communications stratégiques des forces armées ukrainiennes.

Selon l'agence ukrainienne, environ 400 personnes ont été tuées dans l'attaque, tandis qu'environ 300 ont été blessées. Toutefois, l'agence de presse étatique russe TASS a rapporté, en citant le "bureau de représentation" de la "RPD", que 15 personnes avaient été blessées dans l'attaque. Les médias ukrainiens et les correspondants russes avaient précédemment indiqué que des militaires russes mobilisés étaient stationnés dans le bâtiment détruit.