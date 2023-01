Moscou reconnaît la mort de 63 soldats russes dans une frappe ukrainienne

L'état-major ukrainien a confirmé dans un communiqué que ses forces étaient à l'origine des frappes sur Makiïvka

La Russie a reconnu lundi la mort de 63 soldats, tués dans une frappe ukrainienne en territoire séparatiste dans l'est de l’Ukraine. Ce sont les plus lourdes pertes lors d’une seule attaque que Moscou admet depuis que la Russie a envahi l’Ukraine le 24 février dernier. L'état-major ukrainien a indiqué avoir mené cette frappe sur Makiïvka, ville occupée par les Russes dans la région de Donetsk, le soir du 31 décembre.

Le ministère de la Défense russe a annoncé que les 63 militaires ont été tués dans l'explosion de "quatre missiles" tirés sur la ville. C’est l’une des rares fois où l’armée russe communique sur ses pertes. Selon la Défense russe, les missiles ont été tirés par des systèmes HIMARS, une arme fournie par les États-Unis aux forces ukrainiennes, et ont frappé "un centre de déploiement provisoire" de l'armée russe à Makiïvka.

AP Photo, File Illustration - Soldats russes en Ukraine

Lundi soir, l'état-major ukrainien a confirmé dans un communiqué que ses forces étaient à l'origine des frappes sur cette ville. "Jusqu'à 10 unités d'équipement militaire ennemi de différents types ont été détruites et endommagées", a déclaré l'état-major général.

Plus tôt dans la journée, le département des communications stratégiques de l’armée ukrainienne avait annoncé la mort d’environ 400 soldats russes à Makiivka. L'état-major n’avait pas confirmé ce chiffre et s’était contenté de déclarer qu'un bilan des "pertes" humaines était en train d'être établi. L'annonce de ces lourdes pertes avait immédiatement provoqué des critiques envers le commandement militaire russe, accusé notamment d'avoir entreposé des munitions dans un bâtiment non protégé. Sur les réseaux sociaux, certains ont accusé les autorités russes de minimiser le nombre de morts.