Russie : un article antisémite rend les Juifs responsables de la guerre en Ukraine

"Regardez qui dirige l'Ukraine, seuls les Juifs promeuvent l'idéologie nazie" (Valery Khatyushin)

Le rédacteur en chef du mensuel littéraire russe Molodaya Guardia, Valery Khatyushin, a publié un article dans lequel il déclare que l'Ukraine d'aujourd'hui est contrôlée par deux groupes : les juifs hassidiques et les fascistes ukrainiens. Il confirme ainsi la tendance antisémite de l'élite culturelle russe, compte tenu de la situation difficile sur le front ukrainien. "Regardez qui dirige l'Ukraine, seuls les Juifs promeuvent l'idéologie nazie", a notamment écrit Khatyushin, faisant allusion à la judéité du président ukrainien Volodymyr Zelensky. "Les Juifs remplissent la tête des Ukrainiens de propagande nazie - et des millions d'Ukrainiens y croient et vont mourir dans la guerre contre la Russie", écrit-il également.

Depuis l'invasion russe de l'Ukraine, le discours antisémite en Russie s'est considérablement accru et un certain nombre de hauts fonctionnaires se sont exprimés dans le même esprit. Le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov avait notamment déclaré que "du sang juif coulait dans le corps d'Hitler", tandis que l'ancien président Dimitri Medvedev a laissé entendre que le président ukrainien Volodymyr Zelensky persécutait l'Église russe à cause de son judaïsme.

Le pire de tous est peut-être l’historien d’origine juive Mikhail Hazin, qui n’a pas hésité à affirmer qu’un "deuxième Holocauste" serait nécessaire si Israël fournissait des armes à l’Ukraine. "L'Holocauste ne leur a rien appris (aux Juifs) et il faudra le répéter. Bien sûr, nous ne le répéterons pas. Il le fera", assurant que cela serait la volonté de Dieu lui-même.

L'ancien grand rabbin de Moscou, le rabbin Pinchas Goldschmidt, a été interviewé plus tôt cette semaine à la radio israélienne sur la situation des Juifs de Russie, et annoncé qu’il avait quitté le pays car on le sommait de prendre position en faveur de la guerre. Il a en outre estimé que la situation des Juifs russes était précaire, leur conseillant "de fuir le pays avant d'être pris comme boucs émissaires par le Kremlin".