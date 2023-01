L'organisation Zaka transfère un Israélien grièvement blessé en Ukraine dans un hôpital de Kiev

Titsina Gandi a été touché aux membres inférieurs et a reçu des éclats d'obus au visage

Titsina Gandi, un citoyen israélien habitant de Netanya, blessé il y a environ deux semaines lors des combats en Ukraine, et qui avait été évacué par l'armée ukrainienne à Kharkiv, a été transféré dans un état grave mercredi vers un hôpital de Kiev, grâce aux efforts de Zaka, l'organisation israélienne d'identification des victimes de catastrophes et du ministère des Affaires étrangères israélien.

"Après avoir reçu un appel concernant un Israélien blessé, nous l'avons contacté et avons réalisé qu'il avait été touché aux membres inférieurs et avait reçu des éclats d'obus au visage. En raison de sa grave blessure, il a été difficile de le transporter vers un autre hôpital. Mardi soir, les ministères de la Défense et de la Santé ukrainiens nous ont autorisé à le transférer. Mercredi dans une opération logistique avec un médecin et un ambulancier, il a été transporté en ambulance dans un hôpital de Kiev pour qu’il reçoive un traitement adapté à ses blessures. Nos remerciements vont au personnel du ministère des Affaires étrangères, Oleg Vishnyakov, consul honoraire d'Israël en Ukraine, et à ses conseillers dévoués Albert Feldman et Larry Tresov, qui n’ont pas ménagé leurs efforts", a annoncé Nachman Dickstein, commandant adjoint de Zaka en Ukraine.

Zaka Spokesperson L'ambulance avec un membre de Zaka qui a transporté Titsina Gandi, le citoyen israélien blessé en Ukraine vers Kiev

À son arrivée à l'hôpital de Kiev, le blessé a immédiatement demandé à mettre les téfilines (lanières et boîtiers de cuir rituels que les Juifs portent le matin au moment de la prière), et a voulu s’assurer qu’il serait en mesure de les mettre chaque jour pendant son séjour à l’hôpital. Peu de temps après, un donateur de New York lui a offert une nouvelle paire de téfilines.

"C’est un miracle que je sois encore en vie, alors que deux de mes compagnons ukrainiens sont morts. Sans Nachman et sa femme, et sans l’aide des gens du ministère des Affaires étrangères et le consul honoraire d'Israël en Ukraine, je serais resté à l'hôpital de Kharkhiv et serais probablement mort au bout d’une semaine", a témoigné Titsina Gandi.