L'Ukraine qualifie de "stratagème" l'ordre de trêve de la Russie

"Les Russes veulent utiliser Noël comme couverture pour arrêter les avancées de nos hommes dans le Donbas

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a rejeté jeudi l'ordre russe d'instaurer une trêve à l'occasion du Noël orthodoxe, affirmant qu'il s'agissait d'une ruse visant à freiner les progrès de l'Ukraine dans la région orientale de Donbas. S'exprimant en russe et s'adressant à la fois au Kremlin et aux Russes, Volodymyr Zelensky a déclaré que Moscou avait ignoré à plusieurs reprises le propre plan de paix de Kiev. Il a également assuré que la guerre prendrait fin lorsque les troupes russes quitteraient l'Ukraine, ou seraient mises à la porte.

"Ils veulent maintenant utiliser Noël comme couverture, bien que brièvement, pour arrêter les avancées de nos hommes dans le Donbas et rapprocher de nos positions les équipements, les munitions et les troupes mobilisées", a indiqué le président ukrainien dans une allocution vidéo nocturne. "Que cela va-t-il leur apporter ? Uniquement une nouvelle augmentation de leurs pertes totales", a-t-il martelé.

"Pour mettre fin à la guerre rapidement, nous avons besoin que les citoyens russes trouvent le courage, même si c'est pour 36 heures, même si c'est pendant Noël, de se libérer de la peur honteuse d'un seul homme au Kremlin", a poursuivi Volodymyr Zelensky.

Le président russe Vladimir Poutine a ordonné jeudi un cessez-le-feu d'une journée "sur toute la ligne de contact" en Ukraine pour marquer le Noël orthodoxe, célébré le 7 janvier. Les autorités russes ont appelé la partie ukrainienne à "déclarer un cessez-le-feu et à permettre aux citoyens d'assister aux services de Noël". Cependant, l'Église orthodoxe centrale d'Ukraine est reconnue comme indépendante par la hiérarchie ecclésiastique depuis 2019 et rejette toute notion d'allégeance au patriarche de Moscou. De plus, les croyants ukrainiens ont décalé leur calendrier pour célébrer Noël le 25 décembre en même temps que les occidentaux.