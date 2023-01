Guerre en Ukraine : Washington sanctionne un fabricant de drones iranien

Les drones fabriqués par la société Qods Aviation Industries ont été utilisés par Moscou pour mener des frappes contre des civils en Ukraine

Les États-Unis ont imposé vendredi des sanctions à six dirigeants et membres du conseil d'administration d'un industriel iranien qui a fourni à Moscou des drones que les forces russes ont utilisés pour attaquer l'Ukraine, a rapporté l'Associated Press. Qods Aviation Industries, qui a déjà a été sanctionné par le passé, serait responsable de la conception et de la production des drones utilisés pour frapper des civils lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Le département du Trésor a déclaré que l'entreprise a changé de nom pour devenir Light Airplanes Design and Manufacturing Industries à la mi-2020 afin d'échapper aux sanctions. "L'Iran est maintenant devenu le principal soutien militaire de la Russie", a déclaré le secrétaire d'État Antony Blinken dans un communiqué. "L'Iran doit cesser de soutenir la guerre d'agression non provoquée de la Russie en Ukraine, et nous continuerons à utiliser tous les outils à notre disposition pour perturber et retarder ces transferts et imposer des coûts aux acteurs engagés dans cette activité."

Ces sanctions font suite à celles imposées au centre de recherche des industries de l'aviation Shahed, basé en Iran, qui, selon les États-Unis, conçoit et produit aussi des drones utilisés par les forces russes en Ukraine, ainsi qu'à plusieurs entreprises qui faciliteraient le transfert de ces drones vers la Russie.

L'Iran aurait commencé à livrer des drones et à former les Russes à leur utilisation cet été, bien que Moscou ait connu "nombreuses défaillances" et des problèmes techniques avec les drones achetés à Téhéran. En septembre, l'Ukraine a signalé les premières attaques russes menées à l'aide de drones iraniens, dans le sud du pays, notamment à Odessa. Des drones iraniens auraient également été utilisés pour une attaque dans la ville de Bila Tserkva, au sud-ouest de Kiev.

(Ukrainian Army Strategic Communications Directorate via AP) Une photo non datée montre l'épave de ce que Kiev a décrit comme un drone iranien Shahed abattu près de Kupiansk, en Ukraine.

Si la Russie a nié à plusieurs reprises avoir reçu des drones de l'Iran, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, a récemment reconnu pour la première fois que son pays avait fourni la Russie, précisant que les livraisons avaient eu lieu avant le début de la guerre. Téhéran a toutefois fustigé le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, qui avait accusé l'Iran d'avoir fourni des drones à la Russie, affirmant que ses accusations étaient "sans fondement".