La Russie dit avoir tué plus de 600 soldats ukrainiens en représailles à l’attaque de la ville de Makiivka

Un bombardement ukrainien sur Makiïvka avait tué 89 soldats russes au Nouvel an

Le ministère russe de la défense a déclaré dimanche avoir tué plus de 600 militaires ukrainiens lors d'un tir massif de roquettes sur deux bâtiments situés dans l'est de l'Ukraine et abritant temporairement les forces ukrainiennes.

L'agence de presse Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement l'affirmation du ministère de la Défense. L'Ukraine n'a pas fait de commentaire immédiat sur la déclaration russe, bien que le maire de Kramatorsk, la ville de l'est de l'Ukraine que la Russie dit avoir ciblée, a déclaré plus tôt dimanche sur Facebook que personne n'avait été tué dans une attaque contre divers bâtiments de la ville.

Le ministère russe de la défense a affirmé que l'attaque contre les bâtiments de Kramatorsk était une "vengeance" après l'attaque meurtrière menée par l'Ukraine en début d'année contre une caserne russe à Makiivka, dans la région de Donetsk contrôlée par les forces de Moscou, au cours de laquelle au moins 89 militaires ont été tués.

Le ministère a également ajouté dans un communiqué qu'il avait utilisé des renseignements pour cibler les troupes ukrainiennes, en précisant que plus de 700 soldats ukrainiens avaient été logés dans une auberge et plus de 600 dans une autre. "À la suite d'une frappe massive de missiles sur ces points de déploiement temporaire d'unités de l'armée ukrainienne, plus de 600 militaires ukrainiens ont été détruits", a déclaré le ministère de la défense.

Si cette information est confirmée, il s'agira de la plus grande perte de troupes ukrainiennes depuis l'invasion de la Russie le 24 février de l'année dernière.