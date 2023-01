La Russie combat désormais l'OTAN en Ukraine, selon un proche de Poutine

"Les plans des Occidentaux sont de continuer à diviser la Russie et, à terme, de l'effacer de la carte politique du monde"

L'un des plus proches alliés du président Vladimir Poutine a déclaré mardi que la Russie combattait désormais l'alliance militaire de l'OTAN dirigée par les États-Unis en Ukraine et que l'Occident tentait de déchirer la Russie et, à terme, de la rayer de la carte politique du monde. "Les événements en Ukraine ne sont pas un affrontement entre Moscou et Kiev - il s'agit d'une confrontation militaire entre la Russie et l'OTAN, et surtout les États-Unis et la Grande-Bretagne", a déclaré le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Nikolaï Patrouchev.

"Les plans des Occidentaux sont de continuer à diviser la Russie et, à terme, de l'effacer de la carte politique du monde", a affirmé Patroushev au journal hebdomadaire Argoumenty i Fakty. Patroushev, un ancien espion soviétique qui connaît Poutine depuis les années 1970, est un allié de la ligne dure et est considéré comme l'une des rares personnes capables d'influencer le président russe.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février a déclenché l'un des conflits européens les plus meurtriers depuis la Seconde Guerre mondiale et la plus grande confrontation entre Moscou et l'Occident depuis la crise des missiles de Cuba en 1962.