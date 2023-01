Le "Nobel juif" 2022 décerné collectivement à des groupes juifs en Ukraine

Parmi les lauréats figurent l’American Jewish Joint Distribution Committee, United Hatazalah of Israel et Natal

Le prix Genesis, que certains considèrent comme le "Nobel juif", créé pour récompenser les actions de personnalités juives, a été attribué cette année collectivement à des personnes et organisations juives qui œuvrent dans une Ukraine ravagée par la guerre. La Genesis Prize Foundation a déclaré que la guerre en Ukraine nécessite une nouvelle approche du prix, créé il y a dix ans.

"Reconnaissant la nature extraordinaire des événements qui ont dominé les 11 derniers mois, le comité de sélection du prix Genesis a décidé de s'écarter de la coutume habituelle qui consiste à attribuer le prix à une seule personne juive", a déclaré le groupe dans un communiqué. "Le comité a donc choisi d’attribuer un prix collectif aux activistes et ONG qui ont choisi d'agir selon les valeurs juives en défendant la liberté, la dignité humaine et la justice en Ukraine".

i24NEWS Des Juifs se rassemblent à la synagogue centrale d'Odessa, en Ukraine, le 27 février 2022

Parmi les lauréats, figurent l’American Jewish Joint Distribution Committee (JDC), qui a distribué de l'aide d'urgence dans tout le pays, United Hatazalah of Israel, qui a formé des Ukrainiens aux premiers secours d'urgence, et Natal, un groupe israélien d'intervention en cas de traumatisme. L'objectif du prix, a déclaré son cofondateur et président du conseil d'administration, Stan Polovets, à la Jewish Telegraphic Agency, reste de stimuler les dons des Juifs en les sensibilisant à des besoins particuliers.

Menahem Kahana (AFP) Des volontaires de United Hatzalah

En optant pour un prix de groupe, Genesis a contourné les pièges potentiels liés au fait d'honorer Volodymyr Zelensky lui-même. La Fondation du prix Genesis a présenté Zelensky comme un héros juif en octobre dernier, lorsque son cofondateur et membre du conseil d'administration, Natan Sharansky, ancien dissident soviétique et ministre israélien et lauréat du prix 2020, lui a rendu visite à Kiev. M. Polovets a refusé de commenter le processus de sélection. Le prix Genesis n'a jamais été décerné à un responsable politique en exercice ; l'homme politique et d'affaires Mike Bloomberg a été honoré après avoir quitté la mairie de New York.

Selon les responsables de la fondation, le groupe commencera à discuter de l'affectation de ses dons dans environ un mois, au moment du premier anniversaire de l'invasion russe de l’Ukraine.