La Turquie a fourni à l’Ukraine des bombes à fragmentation

La Turquie a commencé à envoyer des bombes à fragmentation, datant de la guerre froide, à l'Ukraine à la fin de l'année dernière pour l'aider à lutter contre l'invasion des forces russes, selon un rapport publié mercredi dans le magazine américain Foreign Policy. Les armes à fragmentation utilisées par l'artillerie étaient l'une des principales demandes de Kiev à Washington. Ankara a commencé à envoyer les armes en novembre, ont déclaré des responsables américains et européens anciens et actuels, au magazine. Appelée "munition conventionnelle améliorée" à double usage (DPICM), cette arme est controversée. Elle est interdite par plus de 100 pays en vertu de la Convention sur les armes à fragmentation. La Turquie et les États-Unis font partie des 16 pays qui n'ont pas signé le traité international et continuent de fabriquer ces armes. La législation américaine interdit cependant les exportations de DPICM. https://twitter.com/i/web/status/1613128586650599424 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences . Chaque tir de bombe à fragmentation projette environ 88 charges explosives, qui peuvent rester actives sur le champ de bataille pendant des années, constituant un danger pour les civils. Elles sont conçues pour détruire les chars en éclatant en sous-munitions plus petites. Recep Tayyip Erdogan, président de la Turquie, a tenté de jouer le rôle de médiateur entre Moscou et Kiev. Il a récemment tenu une nouvelle série d'appels téléphoniques avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président russe Vladimir Poutine.