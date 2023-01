Ukraine : l'armée russe dit avoir achevé la conquête de Soledar, Kiev dément

L'armée russe a affirmé vendredi avoir entièrement conquis la ville de Soledar, après plusieurs revers ces derniers mois

L'armée russe a affirmé vendredi avoir entièrement conquis la ville de Soledar, dans l'est de l'Ukraine, revendiquant une première victoire notable sur le terrain après plusieurs revers humiliants ces derniers mois. "A été achevée le 12 janvier dans la soirée la libération de la ville de Soledar, qui est importante pour la poursuite des opérations offensives" dans la région de Donetsk, a affirmé le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

ARMAN SOLDIN / AFP Un soldat ukrainien à proximité d'un lance-roquettes BM-21'Grad' MLRS de 122 mm tire à la périphérie de Soledar, le 11 janvier 2023.

L'armée russe et les paramilitaires du groupe Wagner essayent de prendre depuis des mois la ville de Soledar située à une quinzaine de kilomètres au nord-est de de Bakhmout. "Le contrôle complet de Soledar permet de couper les lignes d'approvisionnement des forces ukrainiennes situées dans la ville (de Bakhmout) au sud-ouest, puis de bloquer et d'enfermer dans une poche les unités ukrainiennes s'y trouvant", a assuré Igor Konachenkov, porte-parole du ministère russe de la Défense.

La prise de Soledar a été rendue possible grâce à "des frappes permanentes sur l'ennemi" venant de l'aviation et de l'artillerie russe, selon lui. Les troupes russes "ont continuellement mené des frappes concentrées sur les positions des forces armées ukrainiennes dans la ville, empêchant le transfert de réserves, l'approvisionnement en munitions, ainsi que les tentatives de retrait de l'ennemi vers d'autres lignes de défense", a affirmé M. Konachenkov.

AP Photo/Roman Chop De la fumée s'élève après un bombardement à Soledar, le site de lourdes batailles avec les forces russes dans la région de Donetsk, en Ukraine

Il a également indiqué que des parachutistes russes avaient mené "une manœuvre dissimulée" en attaquant depuis une "autre direction" les troupes ukrainiennes à Soledar, leur permettant "d'occuper des hauteurs et de bloquer la ville au nord et au sud". Auparavant, le groupe Wagner, constamment en concurrence avec l'armée russe dans la région, avait affirmé que seules ses unités prenaient part à la conquête de Soledar. Mercredi, son chef, Evguéni Prigojine, avait affirmé que ses combattants avaient pris Soledar, une annonce non confirmée par le Kremlin et l'armée russe.

L'armée ukrainienne a toutefois démenti la perte de Soledar, affirmant que des "violents combats" avaient toujours lieu vendredi dans la ville. "De violents combats se déroulent toujours à Soledar", a indiqué à la télévision ukrainienne le porte-parole du commandement Est de l'armée ukrainienne, Serguiï Tcherevaty. "Les forces armées ukrainiennes maintiennent la situation sous contrôle dans des conditions difficiles", a-t-il ajouté.