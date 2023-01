Ukraine : au moins cinq morts et 39 blessés dans une frappe sur un immeuble d'habitation dans l'est

"Moscou prouve que son cynisme ne connaît pas de limites"

Au moins cinq personnes ont été tuées et 27 blessées dans une frappe russe sur un immeuble d'habitation de la ville de Dnipro, dans l'est de l'Ukraine, a-t-on appris auprès des autorités locales.

"Mémoire éternelle à tous ceux dont les vies ont été prises par la terreur russe ! Le monde doit arrêter ce mal", a réagi sur les médias sociaux le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ajoutant que "le déblaiement des débris à Dnipro continue".

La frappe a atteint l'entrée d'un immeuble de neuf étages, dont plusieurs ne sont plus que des décombres fumants. "Il y a déjà cinq morts, 39 personnes ont été blessées et hospitalisées, dont six enfants", a de son côté annoncé le gouverneur de Dnipro, Valentin Reznitchenko, sur la messagerie Telegram, où il a posté la photo d'un bâtiment réduit en ruines.

Les sauveteurs s'activent sur un immeuble résidentiel détruit après une frappe de missile, à Dnipro le 14 janvier 2023.

Les Ukrainiens célèbrent samedi le Nouvel An orthodoxe (dans le calendrier julien), une fête populaire à la veille de laquelle les enfants reçoivent traditionnellement des sucreries.

"Samedi festif - et poursuite de la terreur (russe). Pendant que les enfants ukrainiens profitent des friandises reçues hier, la Russie attaque des bâtiments d'habitation", a commenté la Première dame ukrainienne Olena Zelenska.

"Moscou prouve que son cynisme ne connaît pas de limites", a quant à lui déclaré le conseiller présidentiel Mikhaïlo Podoliak. La Russie "doit être expulsée du Conseil de sécurité de l'ONU dès maintenant", a-t-il encore dit.

D'autre part, les autorités ukrainiennes ont dénoncé la poursuite des frappes russes sur les infrastructures énergétiques du pays. En conséquence des coupures de courant ont été ordonnées dans "la plupart des régions" d'Ukraine, a annoncé samedi le ministre de l'Energie, German Galushchenko.

"Aujourd'hui, l'ennemi a de nouveau attaqué les installations de production d'énergie du pays. Il y a des attaques dans les régions de Kharkiv, Lviv, Ivano-Frankivsk, Zaporijjia, Vinnytsia et Kiev. En raison des bombardements, des coupures d'urgence ont été décidées dans la plupart des régions", a déclaré M. Galushenko sur Facebook.