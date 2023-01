L'Iran a resserré ses liens avec la Russie depuis son invasion de l'Ukraine

L'Iran recevra un certain nombre d'avions de combat russes Sukhoi Su-35 d'ici mars, dans le cadre d'une commande militaire qui comprend des systèmes de défense, des missiles et des hélicoptères, a rapporté l'agence de presse semi-officielle Tasnim, citant une interview d'un député. Shahriar Heydari, qui est membre de la commission parlementaire de la République islamique pour la sécurité nationale et la politique étrangère, n'a pas précisé le nombre d'avions commandés.

"La plupart de ces armes entreront bientôt dans le pays. Par exemple, les avions de combat Sukhoi 35 arriveront en Iran au début de l'année prochaine", a affirmé M. Heydari, faisant référence à l'année du calendrier perse qui commence le 21 mars.

Sergei Savostyanov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

L'Iran a resserré ses liens avec la Russie depuis son invasion de l'Ukraine et a fourni à Moscou des drones militaires pour sa guerre, ce qui a entraîné un renforcement des sanctions et une lourde condamnation de la part des États-Unis et de l'Union européenne. Les propos de M. Heydari interviennent alors que la République islamique fait l'objet d'une réprobation internationale croissante en raison de sa répression meurtrière des troubles antigouvernementaux et de son recours aux exécutions contre les manifestants.