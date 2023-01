Une mission de secours évacue des Juifs âgés de Kiev vers la Pologne

"Le voyage a été long et difficile, mais maintenant je n'ai plus peur de mourir de faim, de froid ou d'un tir de missile"

Une mission de sauvetage lancée par le Jewish Community Center (Centre communautaire juif – JCC) Chabad, a permis de mettre en sécurité à Łódź, en Pologne, des dizaines de personnes âgées juives résidant à Kiev en Ukraine. Sous les attaques constantes des Russes et souffrant du froid en raison des coupures régulières d'électricité, nombre d'entre eux ne voulaient ou ne pouvaient pas quitter la capitale ukrainienne, incitant le rabbin de la ville à mettre en œuvre leur évacuation, au moins pour les mois d'hiver.

Spokesperson of JCC Chabad in Kyiv Mission de secours des personnes âgées juives de Kiev à Lodz

Malgré les bombardements constants, Léa, une veuve de 83 ans qui vit seule à Kiev, avait décidé de rester chez elle pour raisons de santé. Emma, âgée de 70 ans, avait fait le même choix. Toutes les deux ont été secourues au cours des deux dernières semaines, dans le cadre de la mission spéciale mise en place par le mouvement Chabad local.

Spokesperson of JCC Chabad in Kyiv Mission de secours des personnes âgées juives de Kiev à Lodz

"Les températures sont descendues à moins dix degrés, et la plupart des maisons de la ville sont privées de chauffage en raison des longues coupures de courant", a indiqué le rabbin Jonathan Markowitz, grand rabbin de Kiev. "En plus du froid, les coupures d'eau et la hausse des prix des denrées alimentaires laissent de nombreuses personnes âgées affamées. Nous avons donc décidé d'utiliser des mesures non conventionnelles afin de les mettre en sécurité durant les prochains mois", a-t-il ajouté.

Spokesperson of JCC Chabad in Kyiv Mission de secours des personnes âgées juives de Kiev à Lodz

Le rabbin Jonathan Markowitz a expliqué que le projet avait débuté par l'établissement d'une liste de 400 personnes âgées juives qui risquaient de ne pas passer l'hiver si elles restaient à Kiev. Ces personnes à risque ont été évacuées de leurs maisons pour être hébergées en Pologne pour l'hiver. La première mission a permis de sauver des dizaines d'entre elles. Après un long voyage d'environ 20 heures, elles ont été accueillies par la communauté juive de Łódź. "Le voyage a été long et difficile, mais maintenant je n'ai plus peur de mourir de faim, de froid ou d'un tir de missile", s’est réjouie Léa.