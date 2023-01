L'entraînement au combat des troupes ukrainiennes par les États-Unis débute en Allemagne

"Ce soutien est vraiment important pour que l'Ukraine soit en mesure de se défendre" (Général américain Mark Milley)

Les forces ukrainiennes ont entamé dimanche leur entraînement au combat par l’armée américaine dans la zone de Grafenwoehr en Allemagne. L'objectif de cet entraînement est de préparer un bataillon de 500 soldats à retourner sur le champ de bataille dans les cinq à huit semaines à venir, selon le général Mark Milley, chef d'état-major interarmées des Etats-Unis. Il a déclaré à l’Associated Press (AP) que les troupes avaient quitté l'Ukraine il y a quelques jours et qu'il prévoyait de leur rendre visite lundi.

Mark Milley a également noté qu'il existait un ensemble complet d'armes et d'équipements disponibles en Allemagne pour la formation dite "combinée". Celee-ci vise à renforcer les compétences des troupes ukrainiennes pour lancer une offensive et contrer les attaques russes. Les participants apprendront également à coordonner les unités pendant la bataille, "en utilisant l'artillerie, les blindés et les forces terrestres combinées."

AP /Francisco Seco Illustration - Des soldats ukrainiens

Le responsable américain a ajouté que la formation, alliée au déploiement des nouvelles armes en Ukraine, aidera Kiev à reconquérir ses territoires actuellement occupés par la Russie. "Ce soutien est vraiment important pour que l'Ukraine soit en mesure de se défendre. Et nous espérons être en mesure de rassembler tout cela ici dans les plus brefs délais", a déclaré M. Milley aux médias.

Il a noté que l'objectif était que les armes soient livrées à l'Ukraine à temps pour que les forces formées puissent les utiliser, ajoutant que cela devrait se produire "quelque temps avant l'arrivée des pluies de printemps. Ce serait l'idéal". Selon M. Milley, le programme comprendra un enseignement en classe et de la pratique de terrain, en commençant par de petites escouades, puis en impliquant des unités plus importantes. L'entraînement culminera avec un exercice de combat plus complexe lors duquel un bataillon entier et une unité de quartier général se produiront ensemble.

Les États-Unis ont déjà formé plus de 3 100 soldats ukrainiens à l'utilisation d'armes et d'équipements militaires, notamment des obusiers, des véhicules blindés et le système de roquettes d'artillerie à haute mobilité (HIMARS).