L'armée russe veut attirer les recrues des minorités ethniques

L'armée russe, qui a désespérément besoin de nouvelles recrues, a publié une vidéo montrant des jeunes femmes d'apparence asiatique brandissant des armes et sexualisant le conflit en Ukraine, a rapporté le journal britannique Daily Star. "Voici à quoi ressemble une vidéo qui devrait motiver et attirer les Russes vers le service militaire", relate Jason J. Smart, journaliste au Kiev Post, citant l'agence de presse ukrainienne UNIAN. "Remarquez l'accent mis sur les minorités ethniques et la transformation des femmes en objets sexuels. La Russie cherche désespérément à trouver plus de chair à canon", ajoute-t-il dans un tweet.

Dans le clip, deux jolies jeunes femmes avec des fusils posent près d’un tank de manière aguicheuse. Le journaliste souligne qu’il ne faudra pas s’étonner que les femmes soient de plus en plus considérées comme "butin de guerre".

Le média allemand Deutsche Welle a rapporté cette semaine que des responsables prévoyaient de nouveaux besoins de soldats russes.

En septembre de l'année dernière, après à la mobilisation de 300 000 soldats russes en Ukraine, le média indépendant britannique Novara Media avait rapporté que la Russie utilisait les minorités ethniques comme "chair à canon" en Ukraine. Le média avait signalé que "les groupes ethniques minoritaires étaient surreprésentés" dans les campagnes de recrutement russes. "Ces personnes sont moins protégées", a affirmé Vasily Matnov, fondateur des "Asiatiques de Russie", lors de la campagne de recrutement de septembre 2022.