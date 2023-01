L'Ukraine demande à l'Occident d'accélérer les livraisons d'armes

La Russie continue de bombarder 25 localités près de Bakhmout ainsi que plus de 30 près de Kharkiv, Sumy et Kherson

L'Ukraine a demandé lundi à l'Occident d'accélérer ses livraisons d'armes, dans un contexte de pression accrue de l'armée russe sur le front oriental. Ces appels interviennent alors que le bilan des victimes d'un tir de missile russe sur un immeuble résidentiel de la ville de Dnipro, dans le centre de l'Ukraine, est passé à 40 morts et que 30 personnes sont toujours portées disparues.

VITALII MATOKHA / AFP Un bâtiment résidentiel détruit après un tir de missile, à Dnipro

Selon l'état-major de l'armée ukrainienne, la Russie continue de bombarder lourdement 25 villes et villages près de la ville stratégique de Bakhmout, que Moscou tente de prendre depuis des mois. "De très violents combats se poursuivent dans les deux secteurs clés de [...] Bakhmout et Avdiivka", a déclaré Oleh Zhdanov, analyste militaire ukrainien, sur YouTube. "L'ennemi attaque constamment, 24 heures sur 24 mais nous essayons de maintenir nos positions. Les troupes russes sont actives la nuit - nous avons grand besoin d'équipements de vision nocturne", a-t-il souligné.

Vitalii matokha / AFP Une voiture et un immeuble résidentiel détruits par un tir de missile à Dnipro, en Urkaine

L'artillerie russe pilonne également plus de 30 localités dans les régions de Kharkiv et de Soumy, au nord-est du pays, ainsi que les villes entourant la ville de Kherson, récemment libérée, dans le sud de l'Ukraine. Le président du pays, Volodymyr Zelensky, a déclaré dans son allocution vidéo nocturne que l'attaque de Dnipro, qui est devenue la plus meurtrière depuis le début de la guerre, et les efforts de la Russie pour progresser dans l'est, exigent que l'Occident "accélère la prise de décision" en matière de fourniture d'armes.

VITALII MATOKHA / AFP Les sauveteurs s'activent sur un immeuble résidentiel détruit après une frappe de missile, à Dnipro

Lundi, le président russe Vladimir Poutine a critiqué les politiques "destructrices" de Kiev et l'augmentation des livraisons d'armes occidentales à l'Ukraine lors d'un appel téléphonique avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. M. Poutine a accusé l'Ukraine de parier "sur l'intensification des hostilités avec le soutien de ses mécènes occidentaux, qui augmentent leurs livraisons d'armes et d'équipements militaires", selon le Kremlin.