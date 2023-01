L'OTAN déploie des avions en Roumanie pour surveiller l'activité russe

L'alliance militaire a renforcé sa présence aérienne en Europe de l'Est et dans les pays baltes depuis que la Russie a envahi l'Ukraine

Un avion de surveillance de l'OTAN est arrivé mardi en Roumanie pour renforcer le flanc oriental de l'alliance militaire et aider à surveiller l'activité militaire russe. L'appareil, qui a atterri sur une base aérienne près de Bucarest, sera suivi de deux autres dans les jours qui viennent. Les engins resteront en place plusieurs semaines.

L'OTAN avait annoncé la semaine dernière qu'elle déploierait les avions de surveillance du système aéroporté d'alerte et de contrôle (AWACS) à Bucarest afin d'effectuer des vols de reconnaissance. "Dans le contexte de la guerre illégale de la Russie contre l'Ukraine, l'OTAN surveillera l'activité militaire sur le flanc est avec l'aide d'avions AWACS", avait déclaré sur Facebook le ministre roumain de la Défense, Angel Tilvar.

https://twitter.com/i/web/status/1615421690711838742 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

L'alliance militaire a renforcé sa présence aérienne en Europe de l'Est, et dans les pays baltes, depuis que la Russie a envahi l'Ukraine en février de l'année dernière, en utilisant des avions de chasse, des avions de surveillance et des pétroliers.

Les avions déployés en Roumanie appartiennent à une flotte de 14 appareils de surveillance de l'OTAN, généralement basés en Allemagne, capables de détecter d'autres avions à des centaines de kilomètres. "Alors que la guerre illégale de la Russie en Ukraine continue de menacer la paix et la sécurité en Europe, il ne doit y avoir aucun doute sur la détermination de l'OTAN à protéger et à défendre chaque centimètre carré du territoire allié", a déclaré la semaine dernière la porte-parole de l'OTAN, Oana Lungescu, dans un communiqué concernant le déploiement.

Dimanche, les pays de l'OTAN se sont par ailleurs engagés à fournir davantage d'armes lourdes à l'Ukraine, notamment des chars. Vladimir Poutine a vivement réagi à cette annonce, dénonçant le renforcement du soutien des Occidentaux à Kiev.