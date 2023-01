Analyse | Conflit russo-ukrainien : retour vers le futur ? par Raphaël Jerusalmy

L'affrontement primordial est celui de la guerre des mots et des images, d’une part. Et celui du piratage cybernétique, d’autre part.

Avec drones-suicide, guerre électronique, emploi potentiel du nucléaire tactique ou de missiles supersoniques, le conflit russo-ukrainien présente les attributs d’une guerre ultra-moderne. Mais, en marge des combats et des technologies nouvelles que les deux armées utilisent, il se déroule un double affrontement d’un tout autre ordre qui pourrait s’avérer plus décisif que celui des troupes sur le champ de bataille. C’est celui de la guerre des mots et des images, d’une part. Et celui du piratage cybernétique, d’autre part.

La Russie perd du terrain sur les champs de bataille mais en gagne sur les réseaux sociaux

Même si ces actions emploient des technologies de pointe au même titre que les drones, elles émanent d’une stratégie très ancienne prônée dès l’antiquité : la guerre psychologique. En ce tout début d’année, le département ukrainien de la communication stratégique annonce qu’environ 400 militaires russes ont péri lors du bombardement par l’Ukraine de base russe installée à Makiïvka, dans la province du Donetsk. Moscou dément. Le porte-parole de l’armée russe parle de 63 morts. Puis, le 2 janvier dernier, le ministère russe de la défense s’empresse d’annoncer à son tour, sur tous les réseaux sociaux et supports médiatiques possibles, que 70 « mercenaires étrangers » ont été tués par les troupes russes dans la région de Kharkiv.

Parallèlement à ces déclarations claironnées tout haut, un second front, occulte, subreptice, est le théâtre de batailles tout aussi virulentes que celles menées sur les médias et réseaux sociaux. C’est celui du sabotage cybernétique d’infrastructures vitales, dont celles permettant le chauffage des domiciles, les agences et institutions gouvernementales, jusqu’à des entreprises privées. Influant plus sur le moral de l’ennemi que sur sa capacité physique à combattre, ces méthodes renouent avec une tradition établie au VIᵉ siècle avant J.-C. par Sun Tzu, stratège chinois, auteur de L’art de la guerre.

Pour Sun Tzu, la connaissance de la mentalité de l’adversaire, et de l’état d’esprit dans lequel il se trouve, est le facteur-clé de toute victoire militaire. Laquelle peut être obtenue en lui faisant perdre l’envie de se battre. C’est ce que cherche à faire la Russie qui, selon toute apparence, perd chaque jour du terrain sur le champ de bataille. Mais en gagne sur les réseaux sociaux et surtout dans le domaine du sabotage cybernétique.

Vladimir Poutine semble moins compter sur son arsenal de missiles que sur une victoire à long terme due à l’essoufflement de l’ennemi et à la possibilité que les nerfs des ukrainiens, à force, finissent par lâcher. De leur côté, les ukrainiens capitalisent sur le manque de motivation des troupes russes et sur l’humiliation que cause à Poutine ses déboires tactiques sur le terrain.

Le plus marquant est la façon dont la guerre psychologique et cybernétique prescrit le choix des cibles, usines, lieux publics à forte valeur symbolique, la planification des opérations à mener, lesquelles démoralisent l’adversaire plus qu’elles ne l’affaiblissent militairement.

Certains experts parlent de « guerre hybride ». Dés le 23 février 2022, veille de l’invasion russe, Moscou a utilisé le virus Wiper contre 200 réseaux informatiques ukrainiens. Plus récemment, c’est une entreprise ukrainienne privée qui a été attaquée par Wiper. Le métal qu’elle produisait pour des buts civils ayant été recyclé pour produire des obstacles antitanks.

La Russie semble perdre la guerre médiatique auprès de l’opinion publique européenne et américaine, certes. Mais elle l’emporte auprès de la plupart des pays d’Asie et du tiers-monde, moins bien informés. Le label « nazis » accolé aux ukrainiens a fait son chemin dans bien des esprits. Des deux côtés, en tout cas, les mensonges et les slogans incendiaires fusent.

En matière d’invectives et d’injures, on n’est jamais à court de munition. Sun Tzu prétendait que l’on pouvait gagner une guerre sans même mener une seule bataille, en influant sur le moral des troupes. Ou sur celui de toute une population. Alors oui, le conflit russo-ukrainien nous ramène à des pratiques anciennes de l’art de la guerre, dont la terre brûlée, la torture des prisonniers, le pillage et le viol. Retour vers le futur ? Est-ce ainsi que s’inscrira ce conflit dans les livres d’histoire ? Le cyber n’étant que le nouvel outil de déstabilisation de l’adversaire. Et le drone, une catapulte améliorée.