L'Ukraine appelle les Occidentaux à "considérablement renforcer" les livraisons d'armements

"Nous lançons un appel à tous les États partenaires à renforcer considérablement leur contribution"

L'Ukraine a appelé jeudi ses alliés occidentaux à "considérablement renforcer" leurs livraisons d'armements pour faire face à l'armée russe, nommant douze pays, dont l'Allemagne et la Turquie, et leurs chars Léopard que Kiev réclame. "Nous lançons un appel à tous les États partenaires qui ont déjà fourni ou envisagent de fournir une aide militaire, en les appelant à renforcer considérablement leur contribution", ont réclamé dans un communiqué commun les ministres ukrainiens de la Défense et des Affaires étrangères, Oleksiï Reznikov et Dmytro Kuleba.

ANDRE PAIN / AFP Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov

Cet appel intervient à la veille d'une réunion du groupe de contact pour l'Ukraine à Ramstein, en Allemagne, qui vise à coordonner la poursuite de l'aide à Kiev. L'aide militaire internationale doit ainsi être "portée à un nouveau niveau en termes de qualité", ont réclamé Oleksiï Reznikov et Dmytro Kuleba. "Nous appelons tous ces pays et d'autres pays possédant les capacités appropriées à se joindre à l'initiative de création d'une coalition internationale de chars pour soutenir l'Ukraine", ont-ils demandé jeudi.

Ils ont également garanti que l'Ukraine "utilisera ces armes de manière responsable et exclusivement dans le but de protéger l'intégrité territoriale de l'Ukraine à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues".

Evelyn Hockstein/Pool Photo via AP Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba

Par ailleurs, le Kremlin a averti le même jour que la livraison d'armes longue portée, capables de frapper le territoire russe en profondeur, à l'Ukraine par les Occidentaux, entraînerait une aggravation dangereuse du conflit armé entre Kiev et Moscou. Le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov, affirme que "cela signifierait que le conflit atteindrait un nouveau palier qui ne promettrait rien de bon pour la sécurité européenne".

Depuis le début du conflit, les Occidentaux ont refusé de livrer des missiles longue portée à Kiev, de peur d'entraîner une escalade. Moscou a toutefois accusé l'armée ukrainienne d'avoir mené en décembre des frappes de drones en Crimée annexée et sur des cibles en Russie à des centaines de kilomètres de la frontière ukrainienne.