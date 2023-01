"Israël continuera à soutenir le peuple ukrainien avec une aide humanitaire et en restaurant les infrastructures" (ministre israélien Eli Cohen)

L'ambassade d'Israël à Kiev retrouvera sa pleine activité dans les 60 jours

Le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen a informé jeudi après-midi son homologue ukrainien du retour de la pleine activité de l'ambassade d'Israël à Kiev dans les 60 jours, et a promis de poursuivre l'aide humanitaire en mettant l'accent sur la restauration des infrastructures énergétiques.

Au début de la conversation, le ministre israélien des Affaires étrangères a exprimé ses plus sincères condoléances pour l'accident d'hélicoptère mercredi à Kiev, au cours duquel le ministre ukrainien de l'Intérieur, son adjoint et plusieurs enfants ont été tués.

Insistant sur la présence d'armes iraniennes sur la champ de bataille ukrainien, le ministre israélien a suggéré à son homologue de se joindre à la lutte commune contre les Gardiens de la révolution, d'une manière qui encouragerait les pays européens à déclarer l'organisation paramilitaire comme terroriste.

Eli Cohen a promis qu'Israël continuerait à soutenir le peuple ukrainien par une aide humanitaire, en construisant et en restaurant des infrastructures dans les domaines de l'eau et de l'énergie, en fournissant des équipements médicaux supplémentaires et en continuant à former des centaines de professionnels en gestion des urgences et en traumatologie.

Le ministre des Affaires étrangères a également dit espérer que les générateurs livrés le mois dernier par Israël à la ville de Kherson ainsi que le centre de crise ouvert par l'ambassade de l'Etat hébreu à Kiev contribueraient à aider les habitants de la ville qui font face à de multiples pannes de courant.

Les deux ministres ont souligné l'importance des relations étroites entre l'Ukraine et Israël et ont promis de maintenir des contacts réguliers.

AP /Efrem Lukatsky Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba

L'appel téléphonique entre les deux ministres avait été reporté d'une semaine, laissant craindre des tensions diplomatiques entre les deux pays, ce que l'Ukraine avait rejeté, invoquant des "contraintes techniques". "C'est la guerre chez nous et l'emploi du temps des dirigeants est souvent modifié", avait précisé l'ambassadeur ukrainien en Israël lors d'une interview dans le Prime sur i24NEWS.

Yevgen Korniychuk avait souligné que Kiev attendait un soutien plus conséquent de la part de Jérusalem, notamment des armes offensives. "La guerre ne peut être gagnée avec des pansements et des bandages. Nous avons besoin de moyens offensifs pour mener la guerre, que nous gagnerons quoi qu'il arrive", a-t-il affirmé en appelant l'Etat hébreu à être "du bon côté de l'histoire".