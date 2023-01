Ukraine : l'UNESCO forme les autorités à prévenir le trafic d'art issu du pillage

Plus de 230 sites culturels ont été endommagés ou détruits en Ukraine depuis que l'invasion russe

L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) a commencé mercredi à former les autorités des pays situés le long des frontières occidentales de l'Ukraine pour empêcher le trafic d'objets culturels pillés dans ce pays déchiré par la guerre depuis l'invasion russe.

En partenariat avec le ministère polonais de la Culture, l'UNESCO a organisé cette semaine trois jours d'ateliers à Varsovie pour les responsables de l'application des lois et de la justice de Pologne, de Hongrie, de Slovaquie, de Roumanie et de Moldavie, ainsi que pour les représentants ukrainiens, a rapporté AP News.

L'objectif est que ces fonctionnaires aient les compétences nécessaires pour identifier et empêcher tout œuvre d'art pillée en Ukraine de traverser leurs frontières. Selon la directrice de la culture et des urgences de l'UNESCO, Krista Pikkat, plus de 230 sites culturels ont été endommagés ou détruits en Ukraine depuis que la Russie a lancé ce qu'elle appelle son "opération militaire spéciale" en février 2022. Elle a assuré que l'équipe culturelle de l'ONU travaillait pour documenter les objets perdus, parmi lesquels les trésors de musées et de sites archéologiques.

L'autre priorité pour l'agence est de s'assurer que le public soit conscient que des trésors ukrainiens volés pourraient se retrouver sur les marchés de l'art à travers l'Europe, afin que les acheteurs soient plus prudents sur ce qu'ils acquièrent.

La Pologne, a souligné l'UNESCO, est un partenaire solide dans la protection du patrimoine culturel dans les situations de conflit, car elle a tiré de nombreuses leçons de sa propre expérience. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le pays a en effet subi un pillage massif de son patrimoine culturel lors de son invasion par l'Allemagne nazie. Il s'efforce jusqu'à aujourd'hui de récupérer des peintures, des livres et d'autres objets culturels volés, parmi les 500 000 au total pillés à l'époque, selon des responsables polonais.