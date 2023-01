Réunion cruciale en Allemagne des pays soutenant militairement l'Ukraine

L'Ukraine a appelé les Occidentaux à lui livrer des blindés lourds modernes de fabrication occidentale

Les pays qui soutiennent militairement Kiev tiennent vendredi une réunion en Allemagne, de laquelle le président ukrainien Volodymyr Zelensky dit attendre "des décisions fortes", comme l'envoi de blindés lourds, pour aider son pays dans les batailles cruciales à venir contre la Russie. Quelques heures avant cette réunion sur la base américaine de Ramstein, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Suède et le Danemark ont annoncé de nouvelles livraisons substantielles d'armes à l'Ukraine.

La rencontre de vendredi est la troisième sous ce format dit "Ramstein" depuis le début du conflit. Les ministres de la Défense et hauts-responsables militaires d'une cinquantaine de pays se réunissent autour du secrétaire d'Etat américain à la Défense, Lloyd Austin. "Nous nous préparons à Ramstein demain. Nous attendons des décisions fortes. Nous attendons un soutien militaire puissant de la part des Etats-Unis", a déclaré M. Zelensky dans son allocution vidéo de jeudi soir.

https://twitter.com/i/web/status/1616229682436784128 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Quelques pays" vont envoyer des chars Leopard 2 à l'Ukraine, a dit jeudi le ministre lituanien de la Défense Arvydas Anusauskas, ajoutant que "d'autres informations" seront divulguées vendredi. L'Allemagne fait l'objet d'une pression croissante de la part de plusieurs de ses voisins européens pour qu'elle autorise des livraisons de Leopard. Son nouveau ministre de la Défense, Boris Pistorius, a déclaré jeudi que la réponse serait "claire dans les prochaines heures ou demain (vendredi) matin".

WOJTEK RADWANSKI / AFP Un char Léopard demandé par l'Ukraine aux occidentaux pour lutter contre l'envahisseur russe

L'un de ses conseillers de Volodymyr Zelensky a appelé les Occidentaux à livrer des blindés lourds à l'Ukraine. Selon les experts, des chars lourds modernes et de conception occidentale seraient un avantage crucial pour Kiev dans les batailles qui s'annoncent dans l'Est de l'Ukraine. Les autorités ukrainiennes disent également avoir besoin de systèmes de missiles d'une portée de plus de 100 km pour pouvoir frapper la chaîne logistique russe, en particulier les dépôts de munitions. Mais les Occidentaux craignent, malgré les assurances ukrainiennes, que Kiev ne provoque une escalade en usant de ces armes pour frapper en profondeur le territoire russe.