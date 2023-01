Le Maroc a fourni des chars à l'Ukraine

Ces informations surgissent dans le contexte d'un différend au sein des pays de l'OTAN concernant la livraison d'armes lourdes à Kiev

L’armée marocaine aurait cédé un nombre inconnu de chars T-72B, en réfection en République Tchèque, au profit de l’Ukraine. L'envoi a été révélé après que les engins ont été aperçus sur des photos datées du 9 janvier dernier, prises lors de la visite du Premier ministre tchèque. Sur ces clichés, les anciens tanks marocains sont disposés sur une chaîne de réparation.

La décision du Maroc de livrer des armes à l’Ukraine a été prise lors du précédent sommet du Ramstein pour l’Ukraine organisé par les Etats-Unis le 26 avril 2022. Ces informations surgissent dans le contexte d'un différend au sein des pays de l'OTAN concernant la livraison d'armes lourdes à Kiev. L'Allemagne est notamment pointée du doigt par d'autres alliés européens de l'Ukraine après son refus de livrer ses chars lourds à l'Ukraine, une position également déplorée par Volodymyr Zelensky, au moment où les Russes sont à l'offensive.

"J'en ai assez du show autour de qui va envoyer des chars et quand", a-t-il fustigé sur Twitter. "Aux Allemands : envoyez des chars en Ukraine car ils en ont besoin. (...) À l'administration Biden : envoyez des chars américains pour que d'autres suivent notre exemple".

A Ramstein en Allemagne, la cinquantaine de pays représentés ne se sont pas entendus vendredi sur l'envoi de chars lourds à Kiev, malgré les demandes répétées de Kiev. Dans une rare critique publique, les ministres des Affaires étrangères des pays baltes ont exhorté samedi matin Berlin "à fournir dès maintenant des chars Leopard à l'Ukraine", plaidant "la responsabilité particulière" de l'Allemagne, "première puissance européenne".

La France, de son côté, n'exclut pas de livrer des chars de combat lourds Leclerc à l'Ukraine, a déclaré dimanche Emmanuel Macron au côté du chancelier Olaf Scholz lors d'une rencontre qui marquait les 60 ans du traité franco-allemand. "Pour ce qui est des Leclerc, j'ai demandé au ministre des Armées d'y travailler. Rien n'est exclu et cela s'apprécie en effet collectivement", a déclaré le président français, tandis que le dirigeant allemand, interrogé sur les Leopard, a affirmé que "la manière dont nous avons agi par le passé est toujours étroitement coordonnée avec nos amis et alliés et nous continuerons à agir en fonction de la situation concrète".

Dimanche toujours, les législateurs américains ont poussé le gouvernement américain à exporter des chars de combat principaux M1 Abrams vers l'Ukraine, affirmant que même l'envoi d'un nombre symbolique à Kyiv suffirait à pousser les alliés européens à faire de même.