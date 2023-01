"Les juifs volent les organes des Ukrainiens", lance un ancien haut fonctionnaire russe

Serguei Glaziev a réitéré ses propos déjà exprimés en 2019, selon lesquels les Juifs complotent pour tenter de s'emparer des terres ukrainiennes

Serguei Glaziev, un économiste membre de l'Académie russe des sciences et ancien haut fonctionnaire de l’État russe, a affirmé dans un article que les Juifs prélèvent des organes sur des soldats ukrainiens dans le but de les acheminer vers Israël pour y être greffés sur des patients dans l’État hébreu, rapporte le radiodiffuseur public israélien Kan. Selon lui, l'hôpital de campagne érigé par les israéliens au début du conflit, a été créé dans cette optique.

AFP/Yasuyoshi CHIBA Illustration - Des soldats ukrainiens évacuent un blessé vers un hôpital de campagne

Serguei Glaziev note ainsi cyniquement que l'année 2022 a été une année record pour les greffes d'organes en Israël. "Quelqu'un a-t-il le moindre doute sur qui en tire profit ? Apparemment c’est le cas de la famille du président Zelensky. Les organes sont prélevés, puis les soldats ukrainiens sont déclarés morts ou portés disparus", écrit-il.

RONALDO SCHEMIDT / AFP Le président ukrainien Volodymyr Zelensky

"Zelensky s'avère être une marionnette des Rothschild. Par son intermédiaire, ils expulsent les Russes et les Ukrainiens de l'est de l'Ukraine et préparent le terrain pour que leur propre peuple s'y installe", assure-t-il dans un relent d’antisémitisme qui connaît un net regain en Russie depuis le début du conflit en Ukraine.

L'économiste a réitéré ses propos déjà exprimés en 2019, selon lesquels les Juifs complotent pour tenter de s'emparer des terres ukrainiennes, les vider de leurs habitants et y installer une nouvelle population exclusivement juive, se conformant au classique complot juif.