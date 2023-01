L'Allemagne donne son feu vert à la livraison de chars Leopard à l'Ukraine

"La formation des équipages ukrainiens doit commencer rapidement en Allemagne"

Berlin donne son feu vert à la livraison de chars Leopard à l'Ukraine, qui les réclamait avec insistance face à l'invasion russe, a annoncé mercredi le porte-parole du gouvernement allemand. L'Allemagne va aussi livrer à l'Ukraine 14 chars Leopard 2A6, provenant des stocks de la Bundeswehr (armée allemande), selon un communiqué du gouvernement. L'annonce a été faite à l'issue du Conseil des ministres mercredi matin. "C'est le résultat d'intenses consultations qui ont eu lieu avec les partenaires européens et internationaux les plus proches de l'Allemagne", a précisé le porte-parole du gouvernement, Steffen Hebestreit.

“La grande crainte de l’Allemagne était d’être perçue comme belligérante par la partie russe", explique à i24NEWS Leo Potier, ancien correspondant francophone en Allemagne. "Il y a un risque bien sûr de représailles de la part de la Russie, sachant que l’Allemagne a déjà connu des explosions de Nord Stream 2 dans la mer du Nord. Le Chancelier était très réticent jusqu’à présent, mais il semble bien que les pressions politiques notamment au sein de sa coalition aient fini par payer".

Le chancelier allemand Olaf Scholz était effectivement sous pression depuis plusieurs semaines de la part de ses alliés occidentaux, de l'Ukraine mais aussi de ses partenaires de sa coalition gouvernementale, libéraux et écologistes. "Cette décision suit notre ligne de conduite bien connue, qui consiste à soutenir l'Ukraine de toutes nos forces. Nous agissons de manière étroitement concertée et coordonnée au niveau international", selon M. Scholz, cité dans le communiqué. "L'objectif est de constituer rapidement deux bataillons de chars équipés de chars Leopard 2 pour l'Ukraine", précise le communiqué.

"Pour cela, l'Allemagne mettra dans un premier temps à disposition une compagnie de 14 chars Leopard 2 A6, issus des stocks de la Bundeswehr", selon le porte-parole. Ce char 2A6 est un modèle plus récent et perfectionné que les 2A4, qu'entendent livrer notamment la Pologne et la Finlande. "La formation des équipages ukrainiens doit commencer rapidement en Allemagne", a fait valoir le porte-parole. "Outre la formation, le paquet comprendra également la logistique, les munitions et la maintenance des systèmes".