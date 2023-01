L'Ukraine interdit à ses hauts fonctionnaires de partir en vacances à l'étranger

Les hauts fonctionnaires ne pourront partir en vacances à l'étranger uniquement s'ils rendent visite à leurs enfants

Le gouvernement ukrainien a interdit à ses hauts fonctionnaires et à tous les élus y compris les femmes de partir en vacances à l'étranger pendant le temps de l'invasion russe, sur fond de récents scandales impliquant d'importants dirigeants. Adoptée vendredi, une résolution gouvernementale en ce sens "est déjà entrée en vigueur", a indiqué lundi le porte-parole des garde-frontière ukrainiens, Andriï Demtchenko. "Ils ne peuvent désormais partir que dans le cadre d'une mission".

Juste après le début de l'invasion russe lancée en février 2022, l'Ukraine a interdit aux hommes en âge de combattre (de 18 à 60 ans) de se rendre à l'étranger sauf en cas de rares exceptions nécessitant pour les responsables publics l'autorisation de leurs supérieurs.

Dimitar DILKOFF / AFP Des résidents locaux se tiennent près d'une structure en feu après le bombardement de la ville de Bakhmut, dans la région du Donbass

Avec cette nouvelle résolution, les hauts fonctionnaires ne pourront partir en vacances à l'étranger uniquement s'ils rendent visite à leurs enfants, ou encore en cas de traitement médical ou bien lors du décès d'un proche, a détaillé M. Demtchenko. L'interdiction s'étend aussi aux femmes hautes fonctionnaires ainsi qu'aux députés et les élus locaux, selon ce document publié sur le site officiel du gouvernement.

La députée Iryna Guerachtchenko a dénoncé sur Facebook une "décision populiste" ayant selon elle des "signes de discrimination à l'égard des milliers d'Ukrainiennes et leurs enfants", alors que le pays compte 15.000 femmes élues locales. "Le pouvoir a d'abord appelé tous ceux qui peuvent à partir pour l'hiver avec leurs enfants et maintenant c'est l'interdiction de sortir", a-t-elle déploré. "Dans les conditions de la guerre, il est important de préserver la santé psychologique des femmes et de leurs enfants", a-t-elle fait valoir. La résolution du gouvernement a été adoptée après des révélations de presse selon lesquelles un procureur général adjoint était récemment parti en vacances à Marbella, une célèbre station balnéaire espagnole.