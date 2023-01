Israël envoie trois ambulances blindées à l'Ukraine

La société israélienne "Plasan Re'em" a équipé les ambulances de matériel médical de première nécessité

Le ministère israélien de la défense a transféré trois ambulances blindées aux forces de secours ukrainiennes, a indiqué lundi le ministère dans un communiqué. La société israélienne "Plasan Re'em" a équipé les ambulances de matériel médical de première nécessité, tel qu'un moniteur, un défibrillateur, ou encore un système d'oxygène. Une ambulance supplémentaire a été envoyée aux forces de secours ukrainiennes au cours des dernières semaines et aide déjà les forces de secours à sauver des vies.

Jusqu'à présent, Jérusalem avait évité de fournir une aide militaire directe à Kiev - y compris des armes offensives ou des technologies défensives avancées -, afin d'éviter de déclencher une crise avec Moscou. Israël a toutefois fourni des équipements défensifs aux forces d'urgence et de secours ukrainiennes, ainsi que des tonnes d'aide humanitaire et installé un hôpital de campagne dans l'ouest de l'Ukraine pendant plusieurs semaines.

"Nous attendons un soutien plus important de la part d'Israël", avait déclaré l'ambassadeur ukrainien en Israël sur i24NEWS en rappelant que Kiev ne peut pas gagner la guerre "avec des pansements et des bandages". En juillet dernier, le ministre de la Défense de l'époque Benny Gantz avait approuvé le transfert d'une cargaison d'équipements aux forces de secours ukrainiennes et aux organisations civiles du pays.