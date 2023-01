L'Ukraine en campagne pour empêcher la Russie de participer aux JO de Paris

Le CIO est appelé "à ne pas trahir l'esprit olympique en se faisant complice de cette guerre abominable"

L'Ukraine s'est lancée dans une campagne afin d'obtenir que les athlètes russes et biélorusses soient bannis des Jeux olympiques de Paris qui auront lieu à l'été 2024, a déclaré mardi le ministre des Sports ukrainien.

"La participation de la Russie est inacceptable pour nous", a déclaré à Reuters le ministre des Sports et ancien champion olympique Vadym Huttsait dans ses bureaux à Kiev, où figurent des portraits d'athlètes tués dans la guerre lancée par Moscou il y a un an avec l'aide de la Biélorussie. "C'est inenvisageable alors que la guerre se déroule et que nos athlètes, nos soldats, défendent notre patrie, notre terre, leurs maisons, leurs familles, leurs parents", a-t-il fustigé, soulignant qu'au moins 220 athlètes et entraîneurs ukrainiens avaient trouvé la mort, tandis que plus de 340 installations sportives avaient été endommagées ou détruites.

Le ministre de 51 ans, qui s'est illustré dans la discipline du sabre, a remporté une médaille d'or olympique par équipe en 1992, a été champion junior dans l'ancienne Union soviétique quatre ans auparavant ,et a entraîné l'équipe ukrainienne gagnante aux Jeux de 2008. "L'Ukraine s'unira à de nombreux pays d'Europe et du monde afin d'empêcher la Russie de disputer les JO", a-t-il affirmé, notant que 40 nations avaient fourni aux athlètes ukrainiens une assistance afin qu'ils puissent poursuivre leur entraînement à l'étranger depuis l'invasion russe.

Mais malgré les dires du ministre, force est de constater qu'il y a encore eu peu de soutien de la part d'autres pays pour une interdiction pure et simple de la participation des Russes à la compétition. Sûre de son fait, Moscou affirme pour sa part que toute tentative d'exclure ses sportifs des compétitions internationales est vouée à l'échec.

Pour l'heure, le Comité international olympique (CIO) est ouvert à l'inclusion des sportifs de ces deux nations sous des couleurs neutres, et a ouvert la porte à leur qualification. Réfléchissant à des solutions alternatives dans le contexte du conflit en Ukraine, le CIO a en effet soutenu la semaine dernière une proposition du Conseil olympique d'Asie pour permettre aux athlètes russes et biélorusses de concourir en Asie, ce qui pourrait potentiellement leur permettre de disputer les épreuves de qualification olympique.

Un revirement qui a déclenche l'ire de Kiev qui a accusé le comité olympique "d'encourager la violence, les meurtres de masse et la destruction en envisageant de donner à la Russie une "plateforme pour promouvoir le génocide". Autant de propos qualifiés de diffamatoires par le CIO, qui a fait remarquer qu'ils nuisaient à toute discussion constructive.

Mardi, l'ex-champion de boxe Wladimir Klitschko, frère du maire de Kiev, a à son tour appelé le chef du CIO Thomas Bach à ne pas trahir l'esprit olympique en se faisant "complice de cette guerre abominable" en laissant la Russie concourir. Le ministère ukrainien des Sports a d'ores et déjà averti que si une telle solution devait être mise en place, les autorités sportives ukrainiennes et les athlètes du pays pourraient boycotter les JO de Paris.

Avant l'invasion de l'Ukraine, la Russie avait déjà été bannie des précédents Jeux olympiques à Tokyo à la suite du scandale lié au dopage institutionnalisé dans le pays. 335 athlètes avaient toutefois pu participer à la compétition sous la bannière du Comité olympique russe (ROC), sans hymne et sans drapeau.