Les États-Unis vont fournir à l'Ukraine des roquettes d'une portée de 150 km

La roquette guidée par GPS permettra à l'armée ukrainienne d'atteindre des cibles qui étaient jusqu'à présent hors de portée

Les États-Unis s'apprêtent à fournir à l'Ukraine une aide militaire d'une valeur de plus de 2 milliards de dollars (1,83 milliards d’euros), comprenant des roquettes à longue portée, pour la première fois depuis le début de l'invasion russe, selon des informations publiées mardi. Deux responsables américains sous couvert d’anonymat ont déclaré à l’agence de presse Reuters que le programme d'aide devrait être annoncé cette semaine et qu'il comprendrait également des équipements de soutien pour les systèmes de défense aérienne Patriot, des munitions guidées de précision et des armes antichars Javelin.

L’un des deux responsables a déclaré que 1,725 milliard de dollars provenant de la Ukraine Security Assistance Initiative (USAI - Initiative d'assistance à la sécurité de l'Ukraine) serait en partie consacré à l'achat de bombes à petit diamètre (GLSDB) lancées depuis le sol. Ces nouvelles armes ont une portée de 150 km et seront fournis à la place des missiles ATACMS d'une portée de 300 km réclamés par l’Ukraine que les américains ont refusé de livrer. Lundi, Washington a également rejeté la demande d’avions de combat F-16 de Kiev.

Néanmoins, la roquette GLSDB guidée par GPS et produite par Boeing permettra à l'armée ukrainienne d'atteindre des cibles qui étaient jusqu'à présent hors de portée. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté les Occidentaux à accélérer les livraisons d'armes après les dernières offensives russes dans les régions orientales de l'Ukraine.

Selon des informations rapportées par un média polonais, une rencontre entre le président américain Joe Biden, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président polonais Andrzej Duda pourrait avoir lieu à Varsovie lors de la prochaine visite du président américain en Pologne.