Ukraine : "La situation se complique sur le front" (Volodymyr Zelensky)

"L'occupant mobilise de plus en plus ses forces pour briser notre défense"

La situation "se complique" sur le terrain face aux troupes russes en Ukraine, qui est à nouveau la cible d'intenses bombardements, a reconnu samedi le président Volodymyr Zelensky.

"Au cours des 346 jours de cette guerre, j'ai souvent dit que la situation sur le front était difficile. Et que la situation se compliquait", a-t-il déclaré dans son message quotidien. "Maintenant, on est à nouveau à un tel moment. Un moment où l'occupant mobilise de plus en plus ses forces pour briser notre défense. C'est très difficile désormais à Bakhmout, Vougledar, Lyman (dans l'est, ndlr) et dans d'autres régions", a ajouté le chef de l'Etat ukrainien.

Dans la région de Donetsk, des tirs d'artillerie "massifs" ont visé samedi matin Avdiïvka, sur la ligne de front orientale, après que Kramatorsk, une autre cité très convoitée par les Russes, a été touchée dans la nuit par des roquettes, ont signalé les autorités ukrainiennes. Ces dernières 24 heures, dans la seule province méridionale de Zaporijjia, des obus se sont abattus sur des "infrastructures civiles" situées sur les territoires de 26 localités, selon les mêmes sources. Les frappes ont également continué sur Kherson, une grande ville du sud prise puis abandonnée par les Russes.

Les gardes-frontières ukrainiens ont de leur côté assuré samedi avoir repoussé un "assaut des envahisseurs" et les avoir chassés de la banlieue de Bakhmout après qu'une reconnaissance aérienne eut révélé que "l'ennemi se préparait à attaquer" cette cité à l'épicentre des combats en Ukraine.

Vendredi, jour où un sommet avec l'Union européenne s'était déroulé à Kiev, l'Ukraine avait reçu l'assurance qu'elle allait obtenir des armes occidentales de plus longue portée. Par ailleurs, la nouvelle aide militaire américaine, d'un montant de 2,2 milliards de dollars, inclut des roquettes qui pourraient quasiment doubler l'étendue du champ d'action de la force de frappe ukrainienne, selon le Pentagone.