Ukraine : des combattants du groupe Wagner filmés en train de frapper leur propre commandant

Le groupe, composé de nombreux meurtriers et de violeurs, a été le fer de lance des efforts déployés par Moscou pour prendre Bakhmout

Des mercenaires du groupe en poste dans la région de Bakhmout en Ukraine ont violemment frappé et blessé grièvement leur propre commandant à l'aide de pelles, selon des images diffusées rapportées par le Telegraph. Une première vidéo montre quatre combattants russes traîner l'homme au sol dans cette région à l'est de Donetsk. Dans la seconde vidéo, filmée par un drone ukrainien, on peut voir les mercenaires jeter le commandant à côté d'une cabane avant l'assaut brutal.

Le groupe de mercenaires Wagner, qui est composé d'un grand nombre de meurtriers et de violeurs recrutés dans les prisons russes, a été le fer de lance des efforts déployés par la Russie depuis huit mois pour prendre Bakhmout. Ces dernières semaines, des responsables ukrainiens ont affirmé que la Russie perdait chaque jour quelque 500 soldats dans cette opération. Mardi matin, Kiev a déclaré que les 24 dernières heures avaient été les plus meurtrières de la guerre pour les troupes russes. Selon l'armée ukrainienne, 1 030 Russes ont été tués lundi, ce qui constitue le bilan quotidien le plus lourd de la guerre jusqu'à présent et porte le total à 133 190.

Ce chiffre n'a pas pu être vérifié de manière indépendante et les pertes sur le champ de bataille sont difficiles à estimer. Dans la nuit de lundi à mardi, Volodymyr Zelensky a déclaré que ses forces armées avaient repoussé à plusieurs reprises les multiples tentatives d'encerclement de la ville.

Anatolii Stepanov / AFP Une église à Bakhmut, dans la région de Donetsk, en pleine invasion russe de l'Ukraine.

Mardi, Sergueï Shoigu, ministre russe de la Défense, a affirmé que les forces de Moscou avançaient "avec succès" vers Bakhmout et Vuhledar, la ville voisine. "Les opérations militaires progressent actuellement avec succès dans les zones autour de Vuhledar et d'Artemovsk (le nom de Bakhmout à l'époque soviétique)", a-t-il déclaré. M. Shoigu a ensuite accusé les gouvernements occidentaux de "tenter de faire durer le conflit aussi longtemps que possible" en fournissant un flux constant d'aide militaire à Kiev.

Les responsables ukrainiens ont prévenu que Moscou pourrait lancer une offensive de grande envergure dans les jours qui viennent pour marquer le premier anniversaire de son invasion. Toutefois, les plans du Kremlin sont "irréalistes" car il ne dispose pas de suffisamment de munitions ou d'hommes pour réaliser une percée, selon le ministère britannique de la Défense.