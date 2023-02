Le chef de l'Etat ukrainien est ensuite attendu jeudi à Bruxelles pour un sommet de l'Union européenne

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est attendu mercredi soir à Paris, après sa visite à Londres, a annoncé l'Elysée, confirmant une information de BFMTV. Le chef de l'Etat ukrainien est ensuite attendu jeudi à Bruxelles pour un sommet de l'Union européenne.

Dans l'après-midi, Zelensky a exhorté les alliés de l'Ukraine à livrer "des avions de combat" à son pays pour remporter la guerre contre la Russie, dans un discours à Londres devant les parlementaires britanniques. "Je vous demande, à vous et au monde - des mots simples mais pourtant très importants : des avions de combat pour l'Ukraine, des ailes pour la liberté", a déclaré M. Zelensky, du haut des marches de Westminster Hall, la plus ancienne salle du Parlement.

Le chef de l'Etat ukrainien, qui effectue son deuxième déplacement hors de son pays depuis le déclenchement de la guerre il y a près d'un an, a été ovationné par les parlementaires. "Je quitte le Parlement en vous remerciant par avance pour les puissants avions britanniques", dont l'Ukraine a besoin, a-t-il ajouté, après avoir offert au président de la chambre des Communes le casque d'un pilote ukrainien, un des "rois" de l'armée ukrainienne.

Evoquant les souvenirs de la Deuxième Guerre mondiale et de la résistance britannique, Volodymyr Zelenski a remercié le Royaume-Uni et notamment son ancien Premier ministre Boris Johnson, présent dans l'assistance, pour son soutien de la première heure. Le Royaume-Uni est le deuxième plus gros soutien financier de l'Ukraine après les Etats-Unis depuis le début du conflit, forme de nombreux soldats ukrainiens sur son sol et a annoncé la fourniture de chars lourds à Kiev.

Un peu plus tôt au cours d'un échange avec le Premier ministre britannique Rishi Sunak à Downing Street, Volodymyr Zelensky avait aussi demandé à ses alliés occidentaux de lui fournir les "armes nécessaires" pour stopper l'invasion russe et "libérer tous les territoires ukrainiens provisoirement occupés".