Le renforcement des troupes russes à Louhansk annonce une offensive de grande envergure

Des dizaines de milliers de soldats russes ont été transportés par avion dans l'est de l'Ukraine dans le cadre d'une offensive prévue après le 15 février, selon le gouverneur ukrainien de la région de Lougansk. L'ouest de la région de Lougansk est une zone d'intenses combats entre les forces russes et ukrainiennes depuis le début de l'invasion russe il y a près d'un an. "Nous voyons de plus en plus de troupes déployées dans notre direction", a déclaré Serhiy Haidai, ajoutant qu'il s'attendait à une avancée russe sur trois fronts.

YASUYOSHI CHIBA / AFP Une école bombardée dans la région de Lougansk en Ukraine

Les informations citées par un observateur semblent confirmer l'estimation du fonctionnaire. Selon le Critical Threats Project, les forces russes qui avancent comprennent des régiments de la 144e et de la 3e division de fusiliers à moteur et un régiment de la 90e division de chars ; la couverture aérienne est assurée par "des éléments de la 76e division aéroportée". Entre-temps, les bombardements de la ville ont diminué car, selon Haidai, "les Russes ont économisé des munitions pour une offensive de grande envergure."

Dans son allocution nocturne, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a reconnu que la situation se durcissait. La Russie, a-t-il dit, "envoie de plus en plus de ses forces pour briser notre défense".