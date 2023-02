Le conflit russo-ukrainien : prélude à une guerre mondiale ?

Le prochain pas prévu est la fourniture d’avions de combat,mesure qui représenterait une implication notoire même si encore indirecte, de l'OTAN dans le conflit

Un an après le début des hostilités qu’elle a entamées contre l’Ukraine, la Russie prépare sa grande offensive de printemps. L’Iran et la Corée du Nord l’assistent par un acheminent sans cesse croissant d’armement dévastateur, dont les fameux drones-kamikazes. De leur côté, les Etats-Unis et l’Europe se voient contraints de consolider les forces ukrainiennes à coups d’un ravitaillement tout aussi accru en munitions et équipements de défense anti-aérienne, mais aussi en une quantité impressionnante de véhicules blindés et d’obus tous calibres, inclus un récent approvisionnement en chars d’assaut qui requièrent d’entraîner les troupes ukrainiennes de façon directe. Il y a là un glissement progressif d’un appui au départ purement défensif et humanitaire vers un soutien tactique et offensif.

Le prochain pas envisagé est la fourniture possible d’avions de combat, mesure qui représenterait une implication notoire, même si encore indirecte, de l’Alliance atlantique dans le conflit. Implication face à laquelle Poutine menace, ni plus ni moins, de l’usage de son armement nucléaire. Cette semaine, le secrétaire général de l’OTAN, en visite à Séoul, a demandé à la Corée du Sud "d’augmenter son soutien militaire à l’Ukraine". Il a mis en garde contre une victoire possible de "la tyrannie", admettant clairement que l’Ukraine est devenue la ligne de défense contre un agresseur qui menace le monde libre. Pourrait-elle en devenir l’avant-poste ou même le fer de lance ?

Parallèlement aux mesures militaires, les sanctions économiques infligées à la Russie ont eu pour effet de pousser cette dernière à faire appel à la Chine pour l’aider à les contourner. De fait, un nouveau corridor reliant la Russie à l’Iran, pour échapper à tout contrôle américain ou européen se prolonge désormais jusqu’à l’Asie du sud-est, en passant par l’Inde. Les pays asiatiques dans leur ensemble refusent toute implication, se contentant pour le moment d’un silence complice et bienveillant à l’égard du Kremlin.

S'ils se souciaient vraiment du peuple ukrainien, ils arrêteraient la livraison d'armes", a déclaré un porte-parole de la diplomatie chinoise

Ces jours-ci, cependant, la Chine a rompu son mutisme et, pointant un doigt accusateur vers les Etats-Unis, a demandé à Washington de cesser immédiatement ses livraisons d'armes à l’Ukraine. Le ministère chinois des Affaire étrangères a déclaré que "les Etats-Unis sont le plus grand initiateur" de la situation. "S'ils se souciaient vraiment du peuple ukrainien, ils arrêteraient la livraison d'armes", a déclaré un porte-parole de la diplomatie chinoise. "ls prolongent le conflit et le rendent plus intense. Il est nécessaire de promouvoir de manière responsable la désescalade rapide et de créer un environnement et des conditions favorables aux négociations de paix."

Ces déclarations révèlent à quel point l’intensification de l’aide à l’Ukraine constitue une « escalade ». Et une extension du conflit par-delà sa dimension régionale d’abord, puis par-delà les frontières de l’Europe, pour s’étendre petit-à-petit au reste de la planète.

De nombreuses nations demeurent dépendantes de la Russie pour leurs besoins énergétiques et alimentaires

Du côté de l’Amérique latine, ou même de l’Afrique, sans oublier les pays arabes, tout le monde fait preuve de frilosité. Le Brésil et l'Argentine viennent de refuser d'envoyer des armes à Kiev. Le président brésilien Lula da Silva a rejeté la demande du gouvernement allemand de fournir des munitions de chars Léopard à l'Ukraine. De nombreuses nations demeurent dépendantes de la Russie pour leurs besoins énergétiques et alimentaires. Le Brésil, par exemple, ne peut se passer de l’importation d’engrais russe pour son agriculture. Mais, sous la pression américaine, d’une part, et chinoise d’autre part, ces nations devront bientôt finir par choisir un camp.

Simultanément, un élargissement éventuel de l’Europe (Bosnie, Moldavie) et de l’OTAN ((Suède, Finlande) accentue cette division par "blocs" qui rappelle les temps de la guerre froide. Comme à l’époque, les pays qui constituent l’Union européenne d’aujourd’hui se trouvent à nouveau sous la houlette américaine. Face à ceux de l’Est et à la Chine. Il ne fait aucun doute que le conflit russo-ukrainien donne lieu à une nouvelle équation géostratégique qui n’a rien pour rassurer.

Face à cette situation inquiétante, la question se pose de la faisabilité d’une « désescalade », d’un éventuel traité de paix ou de modalités possibles de cessez-le-feu. A moins qu’il ne soit déjà trop tard pour reculer les pendules.