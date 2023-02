Emmanuel Macron envisage de retirer la Légion d'honneur à Vladimir Poutine

Emmanuel Macron a également affirmé à propos de la livraison d’avions de combat à l’Ukraine : "je n'exclus absolument rien"

Emmanuel Macron a dit ne pas exclure de retirer la Légion d'honneur remise en 2006 par Jacques Chirac à Vladimir Poutine. Le président a toutefois indiqué qu’il voulait choisir le "le bon moment". Mercredi, le chef de l’État a remis au président ukrainien Volodymyr Zelensky, de passage à Paris, la Grand’Croix de la Légion d’honneur. Il s'agit de la plus haute distinction qu'un président français puisse décerner à un homologue.

Interrogé par la presse à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles dans la nuit de jeudi à vendredi, il a expliqué que cette distinction était "un élément de justice et de reconnaissance de notre pays" à l'égard du président ukrainien. Il a par ailleurs affirmé lors de la même conférence de presse que les avions de chasse réclamés par l'Ukraine ne pourraient "en aucun cas" être livrés "dans les semaines qui viennent", assurant privilégier des armes "plus utiles" et "plus rapides".

GONZALO FUENTES, Mikhail Klimentyev / POOL / SPUTNIK / AFP Le président russe Vladimir Poutine et le président français Emmanuel Macron

Comme pour le retrait de la Légion d'honneur à Vladimir Poutine, Emmanuel Macron a affirmé à propos de la livraison d’avions de combat à l’Ukraine : "je n'exclus absolument rien". Le chef de l’État a toutefois estimé que "ça ne correspond pas aujourd'hui aux besoins".

Le président Macron a assuré que sa "discussion très approfondie et très précise" avec Volodymyr Zelensky mercredi à Paris avait mis en lumière que la priorité devait être "de tout faire pour aider (l'Ukraine) à résister dans les prochaines semaines", et de "mener les opérations utiles au printemps-été si on veut pouvoir ensuite mener les actions diplomatiques en parallèle".