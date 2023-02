Ukraine : attaque massive de missiles et drones russes dans les régions de Kharkiv et Zaporijjia

6 missiles de croisière, 35 missiles guidés et 7 drones Shahed ont été lancés sur les villes et les infrastructures essentielles

La Russie a mené vendredi matin une "attaque massive" avec des missiles et des drones kamikazes, touchant plusieurs sites énergétiques en Ukraine, a affirmé l'armée ukrainienne. Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a tiré "six missiles de croisière Kalibr", "jusqu'à 35 missiles guidés anti-aériens S-300 sur les régions de Kharkiv et Zaporijjia", et utilisé "sept drones Shahed". "L'ennemi a frappé les villes et les infrastructures essentielles de l'Ukraine", a-t-elle indiqué dans un communiqué.

(Leo Correa/AP) Image d'illustration : Un employé nettoie les débris sur les restes d'un atelier automobile détruit après une attaque russe à Zaporijia, en Ukraine

Cette nouvelle attaque russe intervient après une tournée en Europe du président ukrainien Volodymyr Zelensky pour réclamer plus d'armes à ses alliés, dont des missiles de longue portée et des avions de combat, pour pouvoir riposter efficacement aux offensives russes.

La compagnie d’électricité ukrainienne Ukrenergo a indiqué vendredi dans un communiqué que les russes ont visé " les centrales électriques et les installations du système de transmission". Moscou vise régulièrement les infrastructures ukrainiennes essentielles, laissant des millions de personnes sans chauffage, électricité et eau, en plein hiver.

SERGEI CHUZAVKOV / AFP Des ukrainiens utilisent une lampe de poche pendant une panne d'électricité consécutive aux frappes russes sur les infrastructures électriques

Une partie de la ville de Zaporijjia est sans électricité après 17 frappes en une heure, soit le plus grand nombre depuis le début de la guerre, a signalé sur Telegram Anatoly Kourtev, le secrétaire du conseil municipal. Par ailleurs, les frappes russes ont causé des incendies dans la région de Kharkiv et plusieurs quartiers de la ville sont privés de courant, a indiqué Oleg Synegoubov, le gouverneur régional, également sur Telegram.