Selon le chef du groupe Wagner, la conquête des régions de l'est de l'Ukraine pourrait prendre deux ans

Les déclarations d'Evgeny Prigozhin donnent un aperçu des attentes des Russes quant à la durée probable du conflit

Le chef du groupe de mercenaires russes Wagner a déclaré, dans une interview, que Moscou pourrait mettre deux ans à contrôler l'ensemble de deux régions de l'est de l'Ukraine dont la prise est considérée comme un objectif clé de la guerre, selon Reuters. Evgeny Prigozhin a déclaré que la Russie avait besoin de contrôler entièrement les régions de Donetsk et de Lougansk que Moscou qu'elle a revendiquées l'année dernière comme ses "républiques", une démarche condamnée par la plupart des pays des Nations unies qui la considèrent comme illégale.

"D'après ce que je comprends, nous devons fermer les républiques de Donetsk et de Lougansk et, en principe, cela conviendra à tout le monde", a-t-il déclaré au blogueur militaire russe Semyon Pegov dans une vidéo publiée vendredi, précisant toutefois que cela pourrait prendre un an et demi à deux ans. "Si nous devons aller jusqu'au Dnipro, alors cela prendra environ trois ans", a ajouté Evgeny Prigozhin. Les déclarations du chef du groupe Wagner donnent un aperçu des attentes des Russes quant à la durée probable du conflit.

À la question de savoir si les forces russes étaient sur le point d'obtenir un blocus complet de la ville de Bakhmout dans l'oblast de Donetsk, actuellement assiégée, il a répondu : "Il est probablement trop tôt pour dire que nous sommes proches. Il y a beaucoup de routes pour sortir et moins de routes pour entrer. Les troupes ukrainiennes sont bien entraînées... et comme toute grande ville, il est impossible de la prendre de front. Nous nous débrouillons très bien", a-t-il déclaré.

Dimitar DILKOFF / AFP Des habitants se tiennent près d'une structure en feu après un bombardement dans la ville de Bakhmout, dans la région de Donbas, dans l'est de l'Ukraine.

Les États-Unis estiment que Wagner dispose actuellement d'environ 50 000 combattants déployés en Ukraine, dont 10 000 contractuels et 40 000 recrutés dans les prisons russes. Ils ont accusé le groupe de perpétrer des atrocités et des violations des droits de l'homme et l'ont désigné le mois dernier comme une organisation criminelle transnationale. M. Prigozhin a démenti ces propos et a demandé à Washington de "clarifier" de quel crime Wagner était accusé.