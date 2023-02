Des femmes russes enceintes s'envolent vers l'Argentine pour obtenir la citoyenneté

Le fait d'avoir un enfant argentin accélère également la procédure de naturalisation pour les parents

Plus de 5 000 femmes russes enceintes sont entrées en Argentine au cours des derniers mois, dont 33 sur un seul vol jeudi, selon les autorités. Celles arrivées récemment étaient toutes dans les dernières semaines de leur grossesse, selon l'agence nationale des migrations.

Selon les autorités, ces femmes veulent s'assurer que leurs bébés naissent en Argentine afin d'obtenir la nationalité du pays. Le nombre d'arrivées a considérablement augmenté, ce qui, selon les médias locaux, serait le résultat de la guerre en Ukraine.

Sur les 33 femmes qui sont arrivées dans la capitale argentine jeudi, trois ont été placées en détention en raison de "problèmes avec leurs documents", rejoignant ainsi trois autres arrivées la veille, a déclaré au média La Nacion la responsable de l'agence des migrations, Florencia Carignano.

Les femmes russes avaient d'abord déclaré qu'elles visitaient l'Argentine en tant que touristes, a-t-elle précisé. "Dans ces cas, il a été déterminé qu'elles n'étaient pas venues ici pour se livrer à des activités touristiques. Elles l'ont reconnu elles-mêmes". Elle a précisé que les femmes russes voulaient que leurs enfants aient la nationalité argentine parce qu'elle donnait plus de liberté qu'un passeport russe.

"Le problème est qu'elles viennent en Argentine, inscrivent leurs enfants comme argentins et repartent. Notre passeport est très sûr dans le monde entier. Il permet [aux détenteurs du passeport] d'entrer dans 171 pays sans visa", a indiqué Mme Carignano.

Le fait d'avoir un enfant argentin accélère également la procédure de naturalisation pour les parents. À l'heure actuelle, les Russes ne peuvent voyager sans visa que dans 87 pays. Les voyages dans de nombreux pays occidentaux sont devenus plus difficiles pour eux depuis l'invasion de l'Ukraine en février dernier.

En septembre dernier, l'accord de facilitation des visas conclu entre l'UE et la Russie a été suspendu, ce qui a entraîné la nécessité de fournir des documents supplémentaires, une augmentation des délais de traitement et des règles plus restrictives pour la délivrance des visas. Un certain nombre de pays ont également suspendu les visas de tourisme pour les Russes, notamment tous les États membres de l'UE qui ont une frontière commune avec la Russie.