L'Iran a utilisé des bateaux et une compagnie aérienne publique pour faire passer en contrebande de nouveaux types de drones armés sophistiqués à longue portée à destination de la Russie, afin qu'elle puisse les utiliser dans sa guerre contre l'Ukraine, a révélé dimanche The Guardian, citant des sources iraniennes.

SERGEI SUPINSKY / AFP Des experts militaires ukrainiens montrent aux représentants des missions diplomatiques des drones abattus utilisés par la Russie

La plupart des drones envoyés en Russie ont été secrètement récupérés par un navire iranien depuis une base située sur la côte de la mer Caspienne, puis transférés en mer sur un bateau de la marine russe, selon les sources. D'autres ont été envoyés sur les avions d'une compagnie aérienne iranienne d'Etat, ont-elles ajouté.

Au moins 18 de ces drones ont été livrés à la marine de Vladimir Poutine après la visite à Téhéran en novembre dernier d'officiers et de techniciens russes. Ils ont pu découvrir à cette occasion toute la gamme des technologies iraniennes. Lors de cette visite, la délégation russe, composée de 10 personnes, a sélectionné six drones Mohajer-6, qui ont une portée d'environ 200 km et qui peuvent transporter deux missiles sous chaque aile, ainsi que 12 drones Shahed 191 et 129, qui ont également une capacité de frappe air-sol.

Contrairement aux drones Shahed 131 et 136, plus connus, qui ont été largement utilisés par la Russie dans des raids kamikazes contre des cibles ukrainiennes, les drones de plus haut vol sont conçus pour larguer des bombes et revenir intacts à la base.

Ces révélations témoignent de la proximité croissante entre l'Iran et la Russie, qui partagent une même hostilité envers les États-Unis, depuis que Moscou a lancé son invasion de l'Ukraine il y a un an. En août dernier, des responsables américains ont déclaré que l'Iran avait commencé à présenter les drones Shahed 191 et 129 en juin à la Russie, et qu'ils s'attendaient à ce que Téhéran les vende à Moscou.

De plus en plus à court de missiles pour soutenir sa campagne de bombardement des villes ukrainiennes, la Russie s'est tournée vers l'Iran et la Corée du Nord pour reconstituer ses stocks. De nombreux Ukrainiens craignent que la Russie ne prévoie de lancer une attaque majeure à l'occasion du premier anniversaire de la guerre, dans moins de deux semaines.