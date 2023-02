Le conflit trouve sa source dans le refus de Moscou de voir son voisin, qu'il considère comme faisant partie de sa zone d'influence, se rapprocher de l'Occident

L'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022 est l'aboutissement d'un conflit entre ces deux pays frères vieux de plus de huit ans, après la révolution ukrainienne de février 2014. Elle est notamment le résultat du refus de Moscou de voir son voisin, qu'il considère comme faisant partie intégrante de sa zone d'influence, tant sur le plan géographique, culturelle que stratégique, se rapprocher de l'Occident.

À la fin de l'année 2013, des manifestations de grande ampleur à Kiev, notamment sur la place Maïdan, secouent le pouvoir, en réaction au refus de dernière minute du président ukrainien Viktor Ianoukovytch de signer un accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne, sous la pression de Moscou. Le pays, rongé par la corruption, est alors proche du défaut de paiement. Des centaines de milliers d'Ukrainiens qui aspirent à un rapprochement avec l'Occident et qui ne supportent plus la corruption au sommet de l'État, descendent dans la rue. Ces manifestations se transforment en émeutes et, en février, les protestations sont réprimées par les forces gouvernementales et des milices pro-russes. Les heurts font des dizaines de morts, mais aboutissent à la destitution de Viktor Ianoukovytch qui part trouver refuge en Russie. Il est remplacé par Arseni Iatseniouk, qui prend la tête d'un gouvernement favorable à une adhésion à l'Union européenne.

PIERO QUARANTA / AFP Des manifestants anti-gouvernementaux manifestent sur la place de l'Indépendance, connue sous le nom de Maidan, à Kiev, le 20 février 2014.

En réaction au départ de Ianoukovytch, et prenant comme prétexte l'abrogation du russe comme langue officielle, présentée par le Kremlin comme une interdiction de parler le russe, des milices armées prennent le contrôle du Parlement de Crimée, une région du sud de l'Ukraine donnée par la Russie en 1954, et où la population russophone est largement majoritaire. Un référendum, dont la mise en œuvre est douteuse, y est organisé et le résultat abouti à un "oui" massif au rattachement de la Crimée à la Russie. Cette adhésion sera largement condamnée par la communauté internationale, qui ne la reconnaît pas.

Des rebelles pro-russes se soulèvent

Dans les semaines qui suivent, d'autres provinces ukrainiennes à forte population russophone se soulèvent et organisent, elles aussi, des référendums pour sortir du giron de Kiev. Ces protestations ont notamment lieu dans le Donbass, une région peuplée d'une forte minorité russe, attirée par son importante activité industrielle qui offre des perspectives d'emplois. Des heurts finissent par éclater à Kharkiv, Donetsk et Odessa, tandis que Moscou envoie des milliers d'agents soutenir les rebelles et les éléments pro-russes.

VIKTOR DRACHEV / AFP Des militants d'autodéfense pro-russes sont assis sur un véhicule de transport de troupes armé après avoir pris le siège de la marine ukrainienne dans la ville de Sébastopol en Crimée, le 19 mars 2014.

Ces évènements débouchent sur ce qu'on appellera "la guerre du Donbass". L'Ukraine apparaît alors profondément divisée sur la direction à prendre : dans les grandes villes et à l'ouest, la jeunesse éduquée et connectée aspire à rejoindre l'ouest, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans les villes industrielles, les ports et le sud-est où une grande partie de la population est attachée au lien avec la Russie.

Les Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, soutenues militairement par Moscou, sont proclamées en avril et en mai 2014 par les rebelles, ce qui pousse l'armée ukrainienne à intervenir. Le conflit qui se déroule à l'est de l'Ukraine devient alors frontal. Il fera 13 000 morts en six ans et provoquera le déplacement de près d'un million et demi de personnes.

Malgré les accords de Minsk, négociés entre autres par François Hollande et Angela Merkel dans le cadre du fameux "format Normandie" pour faire cesser les combats et établir un plan de paix, les affrontements se poursuivent, en dépit de plusieurs cessez-le-feu de plus ou moins longue durée.

MAXIM MALINOVSKY / AFP Le président biélorusse Alexandre Loukachenko, le président russe Vladimir Poutine, la chancelière allemande Angela Merkel, le président français François Hollande et le président ukrainien Petro Porochenko à la résidence présidentielle de Minsk, le 11 février 2015

Le sommet de Bruxelles de juin 2021 va être un élément déclencheur : les dirigeants de l'OTAN rappellent une précédente décision prévoyant que l'Ukraine devienne membre de l'Alliance. Cette adhésion est fortement souhaitée par le nouveau président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui souhaite obtenir un parapluie militaire américain pour faire face aux velléités russes. L'OTAN et l'Ukraine organisent dans la foulée des exercices militaires conjoints vigoureusement condamnés par Moscou.

C'en est trop pour la Russie qui refuse de voir l'Ukraine échapper à son influence. En novembre, des images satellites indiquent un déploiement massif des troupes russes à la frontière ukrainienne. Malgré plusieurs tentatives de médiation des puissances occidentales pour éviter le conflit, le président russe Vladimir Poutine reconnaît l'indépendance des Républiques populaires de Lougansk et Donetsk le 21 février, avant d'ordonner le début de "l'opération militaire spéciale" en Ukraine, le 24 février au petit matin. Ce jour-là, la Russie bombarde différentes cibles dans le pays, et les troupes russes pénètrent dans le territoire ukrainien, depuis les républiques autoproclamées à l'Est et depuis la Biélorussie au Nord. C'est le début de la guerre.