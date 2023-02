La Norvège va donner huit chars Leopard 2 à l'Ukraine

Comme plusieurs capitales européennes, Oslo s'était engagée à fournir à Kiev des Leopard 2, mais sans en préciser le nombre

La Norvège va donner à l'Ukraine huit chars de combat Leopard 2 ainsi que des munitions, des pièces de rechange et jusqu'à quatre véhicules de soutien, a indiqué mardi le gouvernement norvégien, qui quantifie ainsi une contribution déjà annoncée. La date de livraison des chars n'a pas été précisée dans le communiqué du ministère norvégien de la Défense, mais le ministre Bjorn Arild Gram, actuellement à Bruxelles pour une réunion des donateurs, a précisé aux médias norvégiens qu'elle interviendrait sous peu.

La Norvège va en outre verser 250 millions de couronnes (23 millions d'euros) à la Facilité européenne pour la paix, un fonds mis en place par l'Union européenne -- dont le pays scandinave n'est pas membre -- pour financer l'assistance militaire fournie à l'Ukraine. L'enveloppe norvégienne servira à acheter des munitions supplémentaires et des pièces de rechange pour les chars donnés.

AP Photo/Libkos Ukraine

L'armée norvégienne dispose aujourd'hui de 36 Leopard 2 en service.

"La situation en Ukraine se rapproche d'une phase critique et ils sont dépendants d'une assistance occidentale vaste et rapide", a souligné M. Gram cité dans le communiqué. "Nous allons aussi contribuer à la formation et à l'entraînement des équipages de chars ukrainiens en Pologne avec d'autres pays alliés. Cette donation est une contribution importante et très demandée", a-t-il ajouté.