Ukraine : le 10e paquet de sanctions contre Moscou visera aussi des opérateurs iraniens

Le dixième paquet de sanctions contre Moscou en préparation à Bruxelles visera aussi des "opérateurs iraniens" dont les drones "tuent des civils ukrainiens", a souligné mercredi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

"Nous proposons (...) des restrictions sur des dizaines de composants électroniques utilisés dans les systèmes d’armement russes, tels que les drones, les missiles, les hélicoptères", a-t-elle souligné devant le Parlement européen à Strasbourg. "Mais il y a aussi des centaines de drones fabriqués en Iran que la Russie utilise sur les champs de bataille en Ukraine. Ces drones iraniens tuent des civils ukrainiens", a-t-elle ajouté.

Elle a ainsi justifié que le nouveau paquet de sanctions européennes contre Moscou soient aussi dirigé, "pour la première fois", contre des opérateurs iraniens, "y compris ceux liés aux gardiens de la Révolution", avant d'être applaudie par les eurodéputés.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen applaudit le président ukrainien Volodymyr Zelensky

La présidente de la Commission a par ailleurs salué les efforts réalisés par l'Ukraine, candidate à l'adhésion à l'Union européenne. "Poutine voulait tuer le rêve européen de l'Ukraine, aujourd'hui l'Ukraine se dirige vers l'Union européenne plus rapidement et plus résolument que jamais", a-t-elle souligné. "Les Ukrainiens font des progrès tangibles alors même qu’ils sont en guerre!", a-t-elle martelé. "S’ils accomplissent ces progrès, c’est parce que leur vœu le plus cher est de rejoindre l'Europe", a-t-elle insisté.

En visite à Bruxelles le 10 février, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réitéré ce souhait de voir son pays, qui a obtenu en juin le statut de candidat à l'UE, entamer des négociations d'adhésion dès cette année. Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a lui exhorté les 27 à continuer et "augmenter" l'aide militaire apportée à l'Ukraine.

"Tous les pays européens qui ont des chars modernes qui prennent la poussière dans les casernes, donnez-les à l'Ukraine. Et donnez-les le plus vite possible", a-t-il insisté. "C'est au printemps et à l'été que la guerre se décidera".