Russie: une journaliste écope de 6 ans de prison pour un message sur l'Ukraine sur Instagram

Maria Ponomarenko a été reconnue coupable de "diffusion d'informations fausses" sur l'armée après avoir dénoncé le bombardement du théâtre de Marioupol

Un tribunal russe a condamné mercredi à six ans de prison une journaliste qui avait dénoncé sur Instagram l'offensive en Ukraine, nouvel exemple de la répression des voix critiques du conflit. Maria Ponomarenko, âgée de 44 ans, a été reconnue coupable de "diffusion d'informations fausses" sur l'armée, a indiqué le Comité d'enquête russe, chargé des principales investigations criminelles en Russie.

Cette infraction, introduite après le début de l'assaut sur l'Ukraine, a déjà été utilisée à plusieurs reprises pour condamner à de lourdes peines de prison des personnes ayant critiqué publiquement le conflit. La journaliste a été condamnée par un tribunal de Barnaoul, dans la région sibérienne de l'Altaï, où elle travaillait pour un site d'information, RusNews.

Selon l'ONG spécialisée OVD-Info, elle était poursuivie pour avoir publié en mars 2022, peu après l'offensive du 24 février, un message sur le réseau social Instagram dénonçant le bombardement du théâtre de la ville ukrainienne de Marioupol, alors assiégée par l'armée russe. Kiev a accusé Moscou d'avoir tué des centaines de civils lors de ce bombardement, des accusations rejetées par les autorités russes.

Maria Ponomarenko avait été arrêtée en avril, à Saint-Pétersbourg, puis transférée à Barnaoul. Son avocat affirme que son état psychologique s'est dégradé en détention et qu'il avait demandé, en vain, son transfert en hôpital psychiatrique. En septembre, selon OVD-Info, elle avait cassé la vitre de sa cellule, car cette dernière était trop opaque et l'empêchait de voir le soleil et le ciel. Comme punition, elle avait été placée au cellule disciplinaire pendant une semaine.

Toujours selon OVD-Info, en novembre, la journaliste avait été assignée à résidence au domicile de son ex-mari. Après une dispute avec ce dernier, fin janvier, elle s'était rendue dans un commissariat et avait été à nouveau placée en détention provisoire.