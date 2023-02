Le ministre israélien Eli Cohen visite Boutcha et Babi Yar

"Je peux garantir que nous ferons tout pour protéger notre peuple et lui assurer la sécurité contre ceux qui sèment le mal contre lui"

Le ministre israélien des affaires étrangères, Eli Cohen, a visité jeudi la ville de Boutcha, située à proximité de Kiev, connue pour les massacres de civils perpétrés sous l'occupation russe.

Le ministre qui est arrivé en Ukraine plus tôt ce matin pour rencontrer son homologue Dmytro Kuleba et le ministre du pays Volodymyr Zelensky, a également visité les maisons des résidents juifs de Boutcha. Ils ont raconté au ministre les épreuves de la guerre qu'ils ont endurées au cours des 12 derniers mois, depuis le début de l'invasion russe en février dernier.

Ministry of Foreign Affairs Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, dépose des fleurs sur un monument commémoratif à Bucha, en Ukraine.

"J'ai visité Boutcha, l'une des banlieues de Kiev qui a été gravement endommagée au début de la guerre. Il est impossible de rester indifférent face aux images dures et aux histoires d'horreur que j'ai entendues et auxquelles j'ai été exposé ici. Israël condamne toute atteinte intentionnelle aux innocents", a tweeté le ministre.

Le ministre s'est ensuite rendu au mémorial Babi Yar, l'un des sites les plus connus de massacres de Juifs soviétiques par les nazis. Eli Cohen a prononcé une prière avec les membres de la communauté juive et a déposé des fleurs au mémorial des victimes de la Shoah.

Ministry of Foreign Affairs Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, dépose des fleurs au mémorial de Babi Yar, en Ukraine.

"Nous nous tenons aujourd'hui dans cet endroit douloureux, où plus de 30 000 Juifs ont été assassinés dans un processus qui a précédé la terrible solution finale qui a conduit à l'extinction de plus d'un million et demi de Juifs dans les territoires de l'ex-Union soviétique", a-t-il affirmé sur le site de commémoration.

Ministry of Foreign Affairs Le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen à Babi Yar, en Ukraine.

"Me tenant ici aujourd'hui en tant que ministre des Affaires étrangères de l'État d'Israël et représentant du gouvernement d'Israël, je peux garantir que nous ferons tout pour protéger notre peuple et lui assurer la sécurité contre ceux qui sèment le mal contre lui", a juré Eli Cohen.